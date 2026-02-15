Con el Sporting Cristal vs Universitario: conoce la programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura sigue su curso. La Liga de Fútbol Profesional Peruana dio a conocer la programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.
La jornada empezará el viernes 20 de febrero con el encuentro entre Alianza Lima vs Sport Boys.
El sábado 21 de febrero se disputarán tres cotejos: FC Cajamarca se enfrentará a FBC Melgar, Sporting Cristal recibirá a Universitario, y Cienciano jugará con Alianza Atlético.
El domingo 22 de febrero se jugarán cuatro partidos: ADT vs UTC, Atlético Grau vs Juan Pablo II, Los Chankas vs Sport Huancayo y Cusco FC vs Comerciantes Unidos.
Y la fecha se cerrará el lunes 23 de febrero con el contejo entre CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso.
Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de febrero
Alianza Lima vs Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Sábado 21 de febrero
FC Cajamarca vs Melgar
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sporting Cristal vs Universitario
- Hora: 4:00 p.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Cienciano vs Alianza Atlético
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Domingo 22 de febrero
ADT vs UTC
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Unión Tarma
Los Chankas vs Sport Huancayo
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Atlético Grau vs Juan Pablo II
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Cusco FC vs Comericiante Unidos
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Lunes 23 de febrero
CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Hugo Sotil