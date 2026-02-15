Últimas Noticias
Con el Sporting Cristal vs Universitario: conoce la programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce la programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima recibirá a Sport Boys, mientras que Sporting Cristal jugará con Universitario en el Alberto Gallardo.

El Torneo Apertura sigue su curso. La Liga de Fútbol Profesional Peruana dio a conocer la programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. 

La jornada empezará el viernes 20 de febrero con el encuentro entre Alianza Lima vs Sport Boys

El sábado 21 de febrero se disputarán tres cotejos: FC Cajamarca se enfrentará a FBC Melgar, Sporting Cristal recibirá a Universitario, y Cienciano jugará con Alianza Atlético.

El domingo 22 de febrero se jugarán cuatro partidos: ADT vs UTC, Atlético Grau vs Juan Pablo II, Los Chankas vs Sport Huancayo y Cusco FC vs Comerciantes Unidos.

Y la fecha se cerrará el lunes 23 de febrero con el contejo entre CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso.

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs Sport Boys

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs Melgar

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs Universitario

  • Hora: 4:00 p.m.
  • Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs Alianza Atlético

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs UTC

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Sport Huancayo

  • Hora: 1:15 p.m.
  • Estadio: Los Chankas

Atlético Grau vs Juan Pablo II

  • Hora: 3:30 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs Comericiante Unidos

  • Hora: 6:30 p.m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: Hugo Sotil
