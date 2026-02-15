Últimas Noticias
Hernán Barcos, el señalado: SAFAP solicitó regularizar los contratos de Nilson Loyola y Enmauel Páucar

Hernán Barcos salió lesionado en su último partido con FC Cajamarca. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FutbolClubCajamarca
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

De acuerdo con SAFAP, FC Cajamarca no ha regularizado el contrato de ambos jugadores, por lo que no pueden jugar ni percibir un sueldo. El entorno de los futbolistas asegura que la gestión de sus llegadas la hizo Hernán Barcos.

FC Cajamarca en problemas. Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), remitió una carta al presidente del cuadro cajamarquino, Edisson Zavaleta, solicitando regularizar la situación contractual de Nilson Loyola y Enmanuel Paúcar. 

En la misiva, la entidad deportiva informó que los contratos de los jugadores aún no han sido registrados en la FPF - Liga 1. Además, no han recibido el pago de sus remuneraciones del mes de enero.

Según indicó SAFAP, no registrar el contrato afecta el derecho a la "ocupación efectiva", privándolos de las expectativas de participar de competiciones oficiales. 

Además, gracias a que no fueron registrados, no han recibido el pago del mes de enero, el cual el plantel completo ya percibió.

¿Qué tiene que ver Hernán Barcos?

De acuerdo con el entorno de ambos futbolistas, el propio Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, se contactó directamente para llevarlos al club cajamarquino. Además, solicitan el pago de sus remuneraciones. 

Ante esto, RPP buscó la respuesta del atacante argentino para brindad su versión. Sin embargo, al cierre de la nota, no emitió respuesta. 

