Hernán Barcos, el señalado: SAFAP solicitó regularizar los contratos de Nilson Loyola y Enmauel Páucar

FC Cajamarca en problemas. Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), remitió una carta al presidente del cuadro cajamarquino, Edisson Zavaleta, solicitando regularizar la situación contractual de Nilson Loyola y Enmanuel Paúcar.

En la misiva, la entidad deportiva informó que los contratos de los jugadores aún no han sido registrados en la FPF - Liga 1. Además, no han recibido el pago de sus remuneraciones del mes de enero.

Según indicó SAFAP, no registrar el contrato afecta el derecho a la "ocupación efectiva", privándolos de las expectativas de participar de competiciones oficiales.

Además, gracias a que no fueron registrados, no han recibido el pago del mes de enero, el cual el plantel completo ya percibió.

Enmanuel Paucar y Nilson Loyola, jugadores de FC Cajamarca, desde Diciembre de 2025, exigen el pago de sus remuneraciones. Según el entorno de los futbolistas, la gestión de su llegada la realizó Hernán Barcos.

¿Qué tiene que ver Hernán Barcos?

De acuerdo con el entorno de ambos futbolistas, el propio Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, se contactó directamente para llevarlos al club cajamarquino. Además, solicitan el pago de sus remuneraciones.

Ante esto, RPP buscó la respuesta del atacante argentino para brindad su versión. Sin embargo, al cierre de la nota, no emitió respuesta.