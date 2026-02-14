Liga 1: Melgar se enfrenta ante la visita Deportivo Moquegua por la fecha 3

Últimas Noticias
Melgar y Deportivo Moquegua se enfrentan en el estadio Monumental de la UNSA, con el arbitraje de Micke Palomino Huaminí. El duelo se jugará mañana desde las 18:30 horas.

Melgar se enfrenta mañana ante Deportivo Moquegua para disputar el partido por la fecha 3, en el estadio Monumental de la UNSA, desde las 18:30 horas.

Así llegan Melgar y Deportivo Moquegua

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Melgar en partidos del campeonato peruano

Melgar ganó por 2-1 el juego pasado ante Sporting Cristal.

Últimos resultados de Deportivo Moquegua en partidos del campeonato peruano

Deportivo Moquegua cayó 2 a 3 ante UTC.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Micke Palomino Huaminí.

Horario Melgar y Deportivo Moquegua, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas
