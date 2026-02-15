Fuerza Popular no apoyará censura contra José Jerí: "No seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país"

Keiko Fujimori manifestó que su bancada no se sumará a una posible destitución del presidente José Jerí "por cálculo político" y calificó a Rafael López Aliaga como un "títere de los caviares".

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este domingo que su bancada en el Congreso no apoyará ninguna moción de censura contra el presidente José Jerí, asegurando que no serán cómplices de quienes pretenden desestabilizar al país.

La también candidata presidencial dio este pronunciamiento en un video publicado en las redes sociales de su partido político. Además, calificó de 'títere de los caviares' a Rafael López Aliaga, quien fue muy crítico contra ella y su agrupación por "avalar la corruptela" del actual gobierno.

"Hoy, quien dice representar la 'renovación', se ha convertido en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan la inestabilidad. Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron, y a quién designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político", expresó Keiko Fujimori.

Fujimori Higuchi consideró que destituir al presidente Jerí, a 57 días de realizarse las elecciones, llevaría al país a más incertidumbre.

"Que quede claro: cuestionamos las actitudes del presidente, pero nuestra defensa es por el Perú. Fuerza Popular defiende el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue y esclarezca", añadió.

Por otro lado, la candidata presidencial criticó a López Aliaga por calificar de "prostitutas" a las mujeres que se reunieron en una fiesta

con José Jerí.

"Rechazamos la forma denigrante de dirigirse a las mujeres. Calificar de prostitutas a unas mujeres por el mero hecho de asistir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar", puntualizó.

Renovación Popular vs. Fuerza Popular

El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular emitió ayer un pronunciamiento en el que cuestiona a Fuerza Popular y solicita que el presidente de la República, José Jerí, no continúe “un día más en Palacio”. Además, señaló que el fujimorismo "avala la corruptela” del actual gobierno.

La agrupación política sostuvo que José Jerí “invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución”, mencionando que una de ellas fue asesinada por sicarios vinculados -según el comunicado- a congresistas investigados por la presunta conformación de una “red sexual en el Congreso”.

Este martes, desde las 10 de la mañana, se realizará un pleno extraordinario donde se verán las siete mociones de censura contra el presidente José Jerí para destituirlo del cargo.

En defensa del orden y la mujer peruana. pic.twitter.com/Ucl4uz3Xcy — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) February 15, 2026