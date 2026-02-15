Franco Navarro aseguró que solo "está faltando tranquilidad para la definición" para ganar los partidos

Solo un paso más. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, aseguró que en el partido ante Alianza Atlético solo les faltó tranquilidad en el momento de la definición.

En conversación con los medios de comunicación, tras su arribo de Trujilo, dijo que el cotejo fue intenso y que le falto solo asegurar la victoria.

"Fue un partido intenso, en donde se hizo lo que correspondía, pero nos está faltando la tranquilidad para la definición", dijo el exfutbolista.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Franco Navarro destacó presente de Alianza Lima

Por otro lado, Franco Navarro destacó los puntos que ha obtenido Alianza Lima en lo que va de la Liga1 y espera sumar el viernes ante Sport Boys.

"Vamos tres fechas, siete puntos. Se ganó en provincia en la primera fecha, luego se sumaron tres puntos de local y ahora se empató fuera de casa. Hay que mantener la calma y seguir trabajando", comentó al principio.

"Ahora hay que esperar ganar en casa este viernes. Esto es partido a partido; cada encuentro es una oportunidad para seguir sumando y consolidando al equipo", finalizó.