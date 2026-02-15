Melgar vs CD Moquegua en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Melgar recibirá a CD Moquegua por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Este encuentro será clave para el 'Dominó' de cara a sumar su tercera victoria en el certamen.

Por su parte, CD Moquegua llega necesitado de puntos para no quedar relegado en la tabla de posiciones.

Melgar vs CD Moquegua: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?



Melgar llega a este partido tras ganar por 2-1 a Sporting Cristal de visitante, mientras que CD Moquegua cayó 2-3 de local contra UTC.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs CD Moquegua en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Melgar vs CD Moquegua se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Monumental UNSA de la ciudad de Arequipa. El recinto tiene capacidad para 40 370 espectadores.

¿A qué hora juegan Melgar vs CD Moquegua en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Melgar vs CD Moquegua comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Melgar vs CD Moquegua en vivo?

El partido entre Melgar vs CD Moquegua se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Melgar vs CD Moquegua: Alineaciones posibles



Melgar: Cabezudo, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop, Matías Lazo, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Piero Vivanco, Guzmán, Rodríguez y Percy Liza.

CD Moquegua: Figueroa, Granda, Moreno, Jiménez, Montenegro, Chávez, Sánchez, Ramírez, López, Rodríguez, Collazos.

Melgar vs CD Moquegua: Últimos resultados

Melgar

Melgar 2-0 Cienciano

Sporting Cristal 1-2 Melgar

CD Moquegua

Comerciantes Unidos 1-0 CD Moquegua

CD Moquegua 2-3 UTC