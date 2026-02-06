RPP te lleva al estadio: gana dos entradas dobles oriente para el Alianza Lima vs. Comerciantes y una entrada doble occidente para el Sporting Cristal vs. Melgar

Para participar sólo deberás estar en sintonía de RPP y del programa Fútbol como Cancha, este viernes 6 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde y cuando los conductores inviten a participar, deberás llamar inmediatamente a los números (01) 212-4100 / (01)212-7165 y responder correctamente las preguntas que se formulen; si aciertas serás el ganador.

¡No dejes de participar!

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: RPP TE LLEVA AL ESTADIO

GANA 2 ENTRADAS DOBLES ORIENTE PARA EL PARTIDO ALIANZA LIMA VS COMERCIANTES Y UNA ENTRADA DOBLE OCCIDENTE PARA EL PARTIDO SPORTING CRISTAL VS MELGAR.

Ámbito que abarca la promoción: Lima

Duración de la promoción: 01 día

Fecha de inicio: 06 de febrero del 2026

Fecha de finalización: 06 de febrero del 2026

Número de sorteos: 3 sorteos

Fechas y hora de los sorteos:

Viernes 06 de febrero del 2026 en el horario de 14:30 a 16:00 horas

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán estar atentos al programa Fútbol como Cancha que se emite por RPP Noticias a nivel nacional de 14:30 a 16:00 horas y cuando los conductores del programa realicen preguntas relacionadas con los equipos Alianza Lima vs Comerciantes y Sporting Cristal vs Melgar deberán llamar a los números telefónicos 012124100 - 012127165.

Ganan las primeras llamadas que ingresen, inmediatamente después de haberse formulado el llamado, y responda correctamente la pregunta.

Los ganadores serán anunciados el viernes 06 de febrero del 2026, durante el programa Fútbol como Cancha.

El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto vía telefónica con los ganadores para coordinar la entrega de sus premios.

DATOS DEL PREMIO

Serán (3) ganadores, que tendrán la oportunidad de ganar (01) un premio según el siguiente detalle:

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Lima - Perú.

3. GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya anunciado los nombres de los ganadores.

4. GRUPORPP S.A..C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales.

5. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento al participante que haya resultado ganador y que no hayan sido contactado, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:

· El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal al número consignado por el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número invalido en el formato de participación.

· El participante que haya resultado ganador consignó un número de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado.

GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados.

6. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

7. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

GRUPORPP deja constancia que, una vez realizada la entrega de las entradas a los ganadores, no se hará responsable de las perdidas, falsificaciones de códigos QR, QR ya canjeados y/o cualquier otra contingencia que pudiese suscitar, por el mal uso de estos por parte de los ganadores. Por lo que GRUPORPP exhorta a los ganadores, que no compartan los accesos QR y/o códigos a terceras personas, para su correcto uso.

GRUPORPP exhorta y hace de conocimiento a los participantes de la presente promoción, que en caso hayan resultado ganadores en los últimos doce (12) meses en promociones pasadas de RPP Deportes, no serán tomados en cuenta para el presente sorteo, por lo que en caso resulten ganadores quedarán descalificados y se realizará un nuevo sorteo conforme la mecánica aleatoria indicada en el presente documento.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.