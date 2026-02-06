Últimas Noticias
"Me hicieron perder el tiempo": Gabriel Costa y su fuerte mensaje contra San Martín tras su frustrado fichaje

Gabriel Costa también tuvo una oferta de Sport Boys.
Gabriel Costa también tuvo una oferta de Sport Boys. | Fuente: Universitario - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Gabriel Costa decidió cerrar su etapa en el fútbol peruano y regresa a Uruguay. En la Liga1, campeonó con Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Gabriel Costa tomó la decisión de dejar el Perú y regresar a Uruguay, después de no cerrar las negociaciones con San Martín, cuando todo indicaba que iba a seguir su carrera en el equipo de la Liga 2.

"Estábamos todos con eso", señaló Costa. "Estábamos felices de la decisión que habíamos tomado, pero son negociaciones, si no está la firma uno no se puede agarrar", añadió.

Además, comentó que no esperaba que San Martín se "retracte" en las negociaciones. "Pero feliz porque ellos se interesaron, pero me hicieron perder el tiempo. Pero bueno super agradecido porque para que te tengan en cuenta".

Incluso, sostuvo que llegó un acuerdo verbal con los 'santos'. "Que no se ha llegado un acuerdo, porque no sé cuál fue el motivo. Yo llegué un acuerdo verbal, pero si no estaba la firma. Se retractaron, pero no importa", puntualizó en entrevista al programa "Mano a Mano"

Costa, que campeonó con Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes, también reveló que tuvo una oferta de Sport Boys que no prosperó.

Quiere ponerse el buzo de la Selección Peruana

"Sí, yo quiero ser el técnico de la selección peruana. Obviamente me voy a tener que preparar, juntarme con estos monstruos, con estos técnicos que son muy capacitados, que tienen mucha experiencia. Prepararme para cuando me llegue el momento. Me gusta (el ser DT). Es un tema de preparación, es a futuro y estoy convencido de que voy a serlo", culminó.

