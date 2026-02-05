No volverá a jugar en Perú: Gabriel Costa y su emotivo mensaje de despedida

Gabriel Costa fue parte del tricampeonato de Universitario de Deportes, pero no entró en los planes para la actual temporada. A eso se sumó que se frustró su posible fichaje a San Martín. Por este motivo, 'Gabi' decidió cerrar su etapa en el fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, el atacante de 35 años dio a conocer que seguirá su carrera fuera del Perú. Agradeció a Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

"Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar", inició su carta.

"Con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón. Esos títulos no fueron solo logros deportivos, fueron el resultado del trabajo diario, del sacrificio, de la exigencia constante y de la pasión con la que se vive el fútbol en el Perú. Cada campeonato quedó marcado en mi carrera y en mi corazón", agregó.

Selección Peruana y la despedida

"A la Selección Peruana de Fútbol, mi gratitud eterna. Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria. Vestir la Blanquirroja, escuchar el himno y sentir el respaldo de todo un pueblo es algo que no se olvida jamás. Esa experiencia me formó no solo como futbolista, sino también como persona", comentó Costa.



Además, subrayó que Perú fue clave en su carrera. "Mi agradecimiento se extiende al Perú, a su gente, a los hinchas, a quienes estuvieron en los buenos momentos y también en los difíciles. Perú fue una parte fundamental de mi camino profesional, un país que me abrió las puertas, me dio oportunidades y me permitió crecer, competir al más alto nivel y cumplir sueños que todo futbolista anhela", puntualizó.



Costa se va tranquilo por sus títulos nacionales con Universitario (2), Alianza (1) y Cristal (1). "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo", culminó.