ADT vs. Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2026?

ADT vs. Sport Boys se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

La tienda de Sport Boys tendrá que ir hasta la altura de Tarma, una de las plazas más complicadas en la liga peruana de primera división. Espera replicar, al menos, lo que consiguió en la pasada temporada: fue un empate a dos por la cuarta jornada.

¿Cómo llegan Sport Boys y ADT a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?



Sport Boys viene de empatar a uno con Los Chankas de local, en tanto que los tarmeños perdieron 2-0 contra Universitario en la ciudad de Lima.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Sport Boys en vivo por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¡Próximo Partido! ⚽️🩵



ADT enfrentará al Club Sport Boys por la Fecha 2 del Torneo Apertura de la @Liga1TeApuesto 🫡



📍 Estadio Unión Tarma

📅 07 de febrero

⏰ 01:00 p.m.



🎟️ Compra tus entradas en ADTickets

👉 https://t.co/tESXW9Ajrp#ADT #LaPasiónDelCentroDelPerú pic.twitter.com/uaS1lLevqE — Asociación Deportiva Tarma (@ADTarma1929) February 4, 2026

¿A qué hora juegan ADT vs Sport Boys en vivo por la fecha 2 del Torneo Apertura?

En Perú , el partido ADT vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

, el partido ADT vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido ADT vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido ADT vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs Sport Boys comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido ADT vs Sport Boys en vivo por TV?

El partido de ADT frente a Sport Boys será transmitido por la señal de L1 Max, canales 14 y 714 HD de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

ADT vs Sport Boys: alineaciones posibles

ADT: Juan David Valencia; Carlos Cabello, Jhair Soto, Jhon Narváez, Luis Gómez; Arthur Gutiérrez, Luis Felipe Perez, Ángel Cueda; Hideyohsi Arakaki, Aldair Rodríguez y Jonatan Bauman.

Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Hansell Riojas, Renzo Alfani, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo, Juan Torres, Carlos López; Percy Liza y Rolando Díaz.