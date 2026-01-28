Para participar sólo deberás enviar un slogan creativo para ladrillos Pirámide, en los comentarios de Youtube, durante la transmisión del programa Vamos al Var, este viernes 30 a partir de las 10:00 de la noche.

VAMOS AL VAR TE REGALA S/150 GRACIAS A LADRILLOS PIRÁMIDE

El ganador será anunciado el viernes 30 de enero, al término del programa Vamos al Var.

¡No dejes de participar!

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: VAMOS AL VAR TE REGALA S/ 150 GRACIAS A LADRILLOS PIRÁMIDE

Ámbito que abarca la promoción: Lima

Duración de la promoción: 01 día

Fecha de inicio: 30 de enero del 2026

Fecha de finalización: 30 de enero del 2026

Número de sorteos: 01 sorteo

Fechas y hora de los sorteos: viernes 30 de enero del 2026 en el horario de 22:00 a 23:00 horas

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán enviar un slogan creativo para ladrillos Pirámide, en los comentarios de Youtube, durante la transmisión del programa Vamos al Var, este viernes 30 a partir de las 10:00 de la noche y listo.

Entre todos los participantes que hayan cumplido todos los pasos correctamente, se realizará un sorteo.

El nombre del ganador será anunciado el viernes 30 de enero al término del programa Vamos al Var.

El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto vía telefónica con el ganador para coordinar la entrega del premio, conforme las disposiciones establecidas en las condiciones y restricciones.

DATOS DEL PREMIO

Será (01) ganador, que tendrán la oportunidad de ganar una (01) un premio según el siguiente detalle:

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Lima - Perú.

3. GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya anunciado el nombre del ganador.

4. La persona participante que resulte ganador en la fecha detallada de la presente promoción deberá contar con un monero virtual como lo son Yape y Plin o en su defecto, una cuenta bancaria ahorros en soles de su titularidad (en ambos escenarios) de cualquier empresa financiera que opere en el Perú, de lo contrario, previa coordinación con el personal de GRUPORPP deberán acercase a una agencia financiera para hacer efectivo el recojo del cheque de gerencia respectivo.

5. El personal designado por GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya anunciado al ganador minutos antes de culminar el programa Vamos al Var, para solicitar los siguientes datos obligatorios:

· Nombres y Apellidos.

· Copia o foto de D.N.I

· Numero asociado a su monedero Yape o plin o Empresa Financiera donde sean titulares de una cuenta bancaria de ahorros en soles.

· Número de Cuenta y Código Interbancario.

6. En atención a lo antes mencionado, GRUPORPP informa a nuestro ganador que el personal para el contacto y pago de la presente promoción será el encargado del programa en mención el cual usará el número XXXXXX027, medio autorizado para recabar información de contacto con el ganador.

a) Posteriormente a ello, realizará el Yape o plin a través del número de celular N° XXXXXX027.

GRUPORPP informa que, ningún otro personal se encuentra autorizado para realizar el contacto y pago durante el desarrollo de la presente promoción, salvo personal plenamente identificado de la producción de RPP Noticias.

7. GRUPORPP deja constancia que no realizará ningún pago a ninguna otra persona que no sea el ganador, caso contrario el ganador deberá acercase a una agencia financiera para hacer efectivo el recojo del cheque de gerencia respectivo.

8. GRUPORPP S.A..C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales.

9. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento al participante que haya resultado ganador y que no hayan sido contactado, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:

· El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal al número consignado por el mismo.

FECHA TOTAL, GANADORES PREMIOS

viernes 30 de enero del 2025 01 ganador Un premio de S/150 de manera inmediata

· El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número invalido en el formato de participación.

· El participante que haya resultado ganador consignó un número de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado.

GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados.

10. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

11. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

12. GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

13. Por medio del presente documento, las personas mediante su participación autorizan a título gratuito el uso universal y perpetuo del slogan de su autoría propia, para ser usada en la distintas promociones y publicidad en las plataformas digitales de GRUPORPP S.A.C.

14. En caso algún participante envíe un slogan, que no sea de su titularidad ni autoría propia, GRUPORPP se reserva de tomar las acciones legales correspondientes en salvaguarda de su buena fe y reputación. Asimismo, informará al titular y/o autor de dicha imagen el accionar de dicho participante para los fines correspondientes.

15. GRUPORPP exhorta y hace de conocimiento a los participantes de la presente promoción, que en caso hayan resultado ganadores en los últimos doce (12) meses en promociones pasadas de RPP Deportes, no serán tomados en cuenta para el presente sorteo, por lo que en caso resulten ganadores quedarán descalificados y se realizará un nuevo sorteo conforme la mecánica aleatoria indicada en el presente documento.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.