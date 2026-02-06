Universitario vs. Cusco FC: bajas y lista de convocados de la 'U' para partidazo por el Torneo Apertura

Universitario y un nuevo reto de altura. Los cremas jugarán este sábado (8:00 p.m.) ante Cusco FC en condición de visitante por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Para este cotejo, Universitario de Deportes no tendrá disponible a cuatro de sus jugadores: el delantero senegalés Sekou Gassama será ausencia frente a Cusco FC en el Estadio Garcilaso de la Vega, debido a que aún no está al 100 % de su estado físico.

Y es que el atacante de Universitario fue el último que se unió a la pretemporada del club. Tuvo que resolver unos temas personales y, luego de ello, recién se sumó al equipo merengue, que dirige el director técnico Javier Rabanal, el 20 de enero.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘊𝘶𝘴𝘤𝘰 𝘍𝘊 𝘷𝘴. 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰



🏆 𝘈𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 2026 - 𝘍𝘦𝘤𝘩𝘢 2



📅 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 7 𝘥𝘦 𝘧𝘦𝘣𝘳𝘦𝘳𝘰



⏱️ 8:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘐𝘯𝘤𝘢 𝘎𝘢𝘳𝘤𝘪𝘭𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘝𝘦𝘨𝘢 #UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/Dv4J1YuR4y — Universitario (@Universitario) February 5, 2026

Además, en la 'U' no tienen por lesión a Andy Polo, Edison Flores y José Rivera. Este último tuvo una dolencia en las últimas horas.

"Está todo preparado ya. Tiene una molestia en uno de sus hombros porque cayó mal. Hubo que cambiar a última hora", sostuvo el DT Rabanal previo al vuelo a la Ciudad Imperial en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La gran novedad es la inclusión del volante argentino Héctor Fértoli. Podría gozar de minutos en lo que apunta a ser su primer partido oficial con Universitario en la Liga1 Te Apuesto.

Convocados de Universitario frente a Cusco FC

Porteros: Diego Romero, Miguel Vargas y Jhefferson Rodríguez.

Defensas: Aldo Corzo, Hugo Ancajima, Paolo Reyna, César Inga, Caín Fara, Anderson Santamaría y Williams Riveros.

Volantes: Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, José Carabalí, Jairo Concha, Héctor Fértoli y Horacio Calcaterra.

Delanteros: Lisandro Alzugaray, Miguel Silveira, Yuriel Celi y Alex Valera.







¿Qué canal TV transmite el Cusco FC vs. Universitario en vivo?

El partido de Cusco ante Universitario será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.