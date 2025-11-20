¿Vuelve a Sporting Cristal? Luis Advíncula y la postura rimense sobre su posible fichaje en 2026

El nombre de Luis Advíncula sonó en las últimas semanas en Alianza Lima de cara a un posible fichaje para la temporada 2026. Sin embargo, el defensa de Boca Juniors también fue vinculado con Sporting Cristal, club con el cual está identificado y jugó del 2010 al 2014.

Así, su llegada sería una buena incorporación para cualquier equipo de la Liga 1, pero en Cristal le bajaron intensidad a esta posibilidad tras las últimas declaraciones del gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos.

"Luis (Advíncula) tiene un año más de contrato con Boca Juniors, lo que vemos todos es que no ha tenido mucha participación en al año. Es identificado con Cristal. No he conversado con él recientemente", declaró.

Zevallos, además, no quiso extenderse debido que actualmente se encuentra enfocado en acceder a Perú 2.

"Veremos el futuro de otra manera si accedemos a la fase de grupos de la Copa. Hablar algo como eso es generar expectativas y no quiero desenfocar a lo que es la necesidad en este momento. Estamos felices con el plantel que tenemos", enfatizó.

Advíncula, de 35 años, tiene contrato con Boca hasta el próximo año, pero su continuidad no es segura.