Partidos de hoy, viernes 31 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y LaLiga

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Liga 1 | Fotógrafo: Oswald Charca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 31 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. FBC Melgar por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 31 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

8:00 p.m. Alianza Lima vs. FBC Melgar – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Getafe vs. Girona – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Augsburgo vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. Boston River – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

2:00 p.m. PSV Eindhoven vs. Fortuna Sittard – Disney+ Premium


Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

2:30 p.m. Luton Town vs. Forest Green Rovers – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Necaxa vs. Santos Laguna – Claro Sports, Pluto TV

10:00 p.m. Atlético San Luis vs. FC Juárez – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Portugal

3:15 p.m. Sporting Club vs. Alverca – GolTV, GolTV Play


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Delfín SC vs. Deportivo Cuenca – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. San Lorenzo vs. Deportivo Riestra – TyC Sports

7:15 p.m. Newell’s Old Boys vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium

7:15 p.m. Instituto vs. Rosario Central – TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Istanbul Basaksehir vs. Kocaelispor – Disney+ Premium


