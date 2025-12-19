Emerson Pata, el extremo ecuatoriano pedido por Javier Rabanal para las filas de Universitario

Javier Rabanal se convertirá en el nuevo entrenador de Universitario de Deportes. El técnico español, que ya se despidió de Independiente del Valle, tiene todo acordado para llegar al conjunto crema por las próximas dos temporadas.

Con todo coordinado entre el DT y la directiva de Universitario, ya se va trabajando en la conformación de la plantilla. Antes de resolverse la situación de Jorge Fossati, se había decidido la salida de Gabriel Costa, Diego Churín y Sebastián Britos, con lo que -por el momento- en la ‘U’ cuentan con dos cupos extranjeros libre para utilizar.

Javier Rabanal ha trasladado un pedido a la administración y esta responde al nombre del ecuatoriano Emerson Pata.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Emerson Pata, el pedido de Javier Rabanal

Emerson Pata es un futbolista ecuatoriano de 21 años, de perfil diestro y que se desempeña en la posición de extremo por las dos bandas.

Formado en las filas de Independiente del Valle, comenzó su recorrido profesional en 2024 en el Independiente Juniors, la filial del IDV, siendo parte de la segunda división ecuatoriana.

El futbolista destacaba por su destreza física, lo que le valió jugar en 2023 el Sudamericano Sub 20 para su representativo nacional. No tardó en integrar el plantel principal de Independiente del Valle.

Solo con unos partidos en la máxima categoría despertó el interés del Pacos de Ferreira de Portugal, que solicitó su incorporación. Jugó algunos compromisos en el ascenso luso, para finalmente retornar a Ecuador en 2025.

Javier Rabanal le dio un espacio en el plantel de Independiente del Valle, participando en 25 partidos de la liga en la que ganarían el título. Aportó dos goles y brindó cinco asistencias. Sumó seis partidos más en la temporada entre la Copa Ecuador, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Universitario va por Emerson Pata

Rabanal ha solicitado la incorporación de Emerson Pata para la ‘U’, quien terminando diciembre finaliza su vínculo con Independiente del Valle y quedará libre.

Los cremas han atendido a la solicitud del entrenador y ya entró en contacto con la agencia que representa al futbolista. La operación no se muestra sencilla para el club, sin embargo, Javier Rabanal considera que puede ser influyente para la decisión de Pata.

Emerson Pata es el segundo jugador de Independiente del Valle que está en el rada de Universitario, pues los cremas están interesados en el delantero argentino-ecuatoriano Michael Hoyos, segundo goleador del IDV en este curso y que también quedará libre en los próximos días.