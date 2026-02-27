Liga 1: Alianza Lima se enfrentará a UTC por la fecha 5

UTC y Alianza Lima se miden en el estadio Héroes de San Ramón el sábado 28 de febrero a las 13:15 horas y Micke Palomino Huaminí es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 5 del campeonato peruano, Alianza Lima y UTC se enfrentan el sábado 28 de febrero desde las 13:15 horas, en el estadio Héroes de San Ramón.

Así llegan UTC y Alianza Lima

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de UTC en partidos del campeonato peruano

UTC terminó con un empate en 2 frente a ADT de Tarma en la pasada jornada.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos del campeonato peruano

Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Hasta el momento, UTC cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias y sin goles en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El encuentro será supervisado por Micke Palomino Huaminí, el juez encargado.

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: 7 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Universitario: 14 de marzo - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 6: vs Melgar: 9 de marzo - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

