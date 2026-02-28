Últimas Noticias
Marco Huamán de Alianza sufrió brutal patada en la cabeza: Luis Arce de UTC reclamó que no fue para expulsión [VIDEO]

El ecuatoriano Luis Arce y su fuerte falta en el Alianza vs UTC.
El ecuatoriano Luis Arce y su fuerte falta en el Alianza vs UTC. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Luis Arce fue expulsado por una tremenda falta contra Marco Huamán en el Alianza Lima vs UTC.

El duelo entre Alianza Lima vs. UTC arrancó friccionado. La lucha del balón fue constante desde los primeros minutos y una jugada marcó al cuadro cajamarquino tras la expulsión del ecuatoriano Luis Arce.

A los siete minutos, Arce disputó el balón con Marco Huamán, a quien le dio una tremenda patada en la cabeza. El árbitro Miche Palomino no dudó y le mostró la tarjeta roja.

El exjugador de LDU y Barcelona SC fue captado reclamando debido que a su parecer su falta no ameritaba para salir expulsado.

Hay que indicar, que Huamán se restableció después de varios minutos y continuó en la cancha tras el fuerte golpe que recibió del jugador de UTC.

Ambos equipos llegaron a este partido con 10 puntos y líderes del Apertura.

Alianza Lima
El ecuatoriano Luis Arce es expulsado por esta jugada contra Marco Huamán. | Fuente: L1 Max

UTC vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho, Muñoz; De Jesús.
DT: J. Albornoz.

Alianza Lima: Duarte; Huamán, Chávez, Garcés, Carbajal; Advíncula, Pavez, Vélez, Cantero, Castillo; Ramos.
DT: Pablo Guede.

