Marco Huamán de Alianza sufrió brutal patada en la cabeza: Luis Arce de UTC reclamó que no fue para expulsión [VIDEO]

El duelo entre Alianza Lima vs. UTC arrancó friccionado. La lucha del balón fue constante desde los primeros minutos y una jugada marcó al cuadro cajamarquino tras la expulsión del ecuatoriano Luis Arce.
A los siete minutos, Arce disputó el balón con Marco Huamán, a quien le dio una tremenda patada en la cabeza. El árbitro Miche Palomino no dudó y le mostró la tarjeta roja.
El exjugador de LDU y Barcelona SC fue captado reclamando debido que a su parecer su falta no ameritaba para salir expulsado.
Hay que indicar, que Huamán se restableció después de varios minutos y continuó en la cancha tras el fuerte golpe que recibió del jugador de UTC.
Ambos equipos llegaron a este partido con 10 puntos y líderes del Apertura.
UTC vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas
UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho, Muñoz; De Jesús.
DT: J. Albornoz.
Alianza Lima: Duarte; Huamán, Chávez, Garcés, Carbajal; Advíncula, Pavez, Vélez, Cantero, Castillo; Ramos.
DT: Pablo Guede.