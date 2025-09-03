Todo por Messi: Lionel Scaloni tuvo que aguantar las lágrimas en conferencia de prensa [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", dijo Lionel Messi, el pasado 28 de agosto, en relación al cotejo que Argentina recibirá a Venezuela este jueves por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

De esta manera, en la Selección de Argentina se preparan para lo que será el cotejo con Lionel Messi en cancha. Así, en la previa, el entrenador Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la concentración albiceleste.

En la misma, un periodista le hizo una pregunta a Scaloni y posteriormente se mostró muy emocionado por lo que será el último cotejo de Messi en las Eliminatorias. Luego, la reacción del DT de Argentina se volvió viral en redes sociales como Instagram y X.

Scaloni vivió con emoción las palabras a Lionel Messi. | Fuente: TNT Sports

Lo que emocionó a Lionel Scaloni

"Está llorando (...) No era mi intención. Bueno (...) Pasa que de verdad que vamos a tener que terminar acá. Aparte, por verlo a él", fue lo que dijo en un primer momento el entrenador.

El periodista, segundos antes, sostuvo que "le dije que le debería el día más grande de mi vida". Estas últimas palabras hicieron que el DT se quiebre y no pudo aguantar las lágrimas en sus ojos.

En otra parte de la conferencia, Scaloni le pidió a todo el pueblo de su país que disfrute a Lionel Messi mientras este se mantenga a nivel profesional en los terrenos de juego.

"Es un partido que, por lo que declaró Messi, la verdad que va a ser emotivo, especial, lindo. Si es verdad que es su último partido por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y soy el primero que voy a disfrutarlo por poder entrenarlo. Que lo disfruten", remarcó el estratega.

¿A qué hora juegan y dónde ver el Argentina vs Venezuela en la despedida de Messi?

El partido está programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. horario peruano. Será transmitido por Gol Perú, Telefe y TyC Sports.