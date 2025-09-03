Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Todo por Messi: Lionel Scaloni tuvo que aguantar las lágrimas en conferencia de prensa [VIDEO]

Lionel Scaloni buscará el bicampeonato Mundial con Argentina.
Lionel Scaloni buscará el bicampeonato Mundial con Argentina. | Fuente: TNT Sports
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En la conferencia de Lionel Scaloni se habló de Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial de local, y el DT de Argentina vivió un emotivo momento.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", dijo Lionel Messi, el pasado 28 de agosto, en relación al cotejo que Argentina recibirá a Venezuela este jueves por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

De esta manera, en la Selección de Argentina se preparan para lo que será el cotejo con Lionel Messi en cancha. Así, en la previa, el entrenador Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la concentración albiceleste.

En la misma, un periodista le hizo una pregunta a Scaloni y posteriormente se mostró muy emocionado por lo que será el último cotejo de Messi en las Eliminatorias. Luego, la reacción del DT de Argentina se volvió viral en redes sociales como Instagram y X.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Scaloni vivió con emoción las palabras a Lionel Messi.
Scaloni vivió con emoción las palabras a Lionel Messi. | Fuente: TNT Sports

Lo que emocionó a Lionel Scaloni

"Está llorando (...) No era mi intención. Bueno (...) Pasa que de verdad que vamos a tener que terminar acá. Aparte, por verlo a él", fue lo que dijo en un primer momento el entrenador.

El periodista, segundos antes, sostuvo que "le dije que le debería el día más grande de mi vida". Estas últimas palabras hicieron que el DT se quiebre y no pudo aguantar las lágrimas en sus ojos.

En otra parte de la conferencia, Scaloni le pidió a todo el pueblo de su país que disfrute a Lionel Messi mientras este se mantenga a nivel profesional en los terrenos de juego.

"Es un partido que, por lo que declaró Messi, la verdad que va a ser emotivo, especial, lindo. Si es verdad que es su último partido por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y soy el primero que voy a disfrutarlo por poder entrenarlo. Que lo disfruten", remarcó el estratega.

¿A qué hora juegan y dónde ver el Argentina vs Venezuela en la despedida de Messi?

El partido está programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. horario peruano. Será transmitido por Gol Perú, Telefe y TyC Sports.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Lionel Scaloni Selección de Argentina Lionel Messi Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Videos más vistos

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA