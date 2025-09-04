Últimas Noticias
Perú también juega ante la hinchada de Uruguay: se esperan más de 40 mil espectadores en el Centenario

Perú tiene cuatro caídas seguidas ante Uruguay en Montevideo.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Uruguay tendrá el apoyo de su hinchada para recibir a Perú en la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026.

Va por el golpe. Perú, este jueves, tiene la dura tarea de vencer a Uruguay de visitante para mantenerse con vida y chances de clasificación al Mundial 2026.

En tanto, en la Selección de Uruguay confían en sacar un buen resultado contra Perú. Y es que, más allá de una victoria, que la Celeste empate por lo menos contra la bicolor en el Estadio Centenario de Montevideo la meterá de manera directa a la Copa del Mundo debido a que, en la previa, es cuarta con 24 puntos en la tabla de posiciones.

Por ello, los hinchas de Uruguay han puesto de su parte y han comprado -hasta el último reporte del miércoles- 35 mil entradas.

Hay que tener en cuenta que el recinto que acogerá a la bicolor en esta oportunidad cuenta con una capacidad para 60 235 espectadores.

Además, según medios charrúas, se esperan por lo menos 45 000 personas en el estadio. La blanquirroja, también, tendrá el apoyo de los suyos en el recinto.

¿Qué bajas tiene Uruguay para recibir a Perú por Eliminatorias?

El equipo de Marcelo Bielsa tiene las ausencias de Nahitan Nández y Ronald Araújo, quienes están suspendidos para la nueva jornada de las Eliminatorias por acumulación de tarjetas amarillas.

Otro de los que se pierde el partido frente a la bicolor es el delantero Darwin Núñez, quien actualmente se desempeña en el Al Hilal de la liga saudí de primera división.

Además, el director técnico de Uruguay confirmó que José María Giménez (Atlético de Madrid) y Maximiliano Araújo (Sporting Club) también son bajas contra Perú. "Josema no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes, se encadenaron algunas dificultades con su salud deportiva", fue lo que dijo el DT en conferencia de prensa esta semana.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
Tags
Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

