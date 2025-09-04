Perú también juega ante la hinchada de Uruguay: se esperan más de 40 mil espectadores en el Centenario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Va por el golpe. Perú, este jueves, tiene la dura tarea de vencer a Uruguay de visitante para mantenerse con vida y chances de clasificación al Mundial 2026.

En tanto, en la Selección de Uruguay confían en sacar un buen resultado contra Perú. Y es que, más allá de una victoria, que la Celeste empate por lo menos contra la bicolor en el Estadio Centenario de Montevideo la meterá de manera directa a la Copa del Mundo debido a que, en la previa, es cuarta con 24 puntos en la tabla de posiciones.

Por ello, los hinchas de Uruguay han puesto de su parte y han comprado -hasta el último reporte del miércoles- 35 mil entradas.

😏 𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥



Más de 35 mil personas ya tienen su entrada para alentar a 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒 en busca de la histórica quinta clasificación consecutiva al Mundial, ¿y vos?



🎫 Conseguí la tuya en https://t.co/daC9mwDJpu pic.twitter.com/SOGdGtQmsS — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 3, 2025

Hay que tener en cuenta que el recinto que acogerá a la bicolor en esta oportunidad cuenta con una capacidad para 60 235 espectadores.

Además, según medios charrúas, se esperan por lo menos 45 000 personas en el estadio. La blanquirroja, también, tendrá el apoyo de los suyos en el recinto.

¿Qué bajas tiene Uruguay para recibir a Perú por Eliminatorias?

El equipo de Marcelo Bielsa tiene las ausencias de Nahitan Nández y Ronald Araújo, quienes están suspendidos para la nueva jornada de las Eliminatorias por acumulación de tarjetas amarillas.

Otro de los que se pierde el partido frente a la bicolor es el delantero Darwin Núñez, quien actualmente se desempeña en el Al Hilal de la liga saudí de primera división.

Además, el director técnico de Uruguay confirmó que José María Giménez (Atlético de Madrid) y Maximiliano Araújo (Sporting Club) también son bajas contra Perú. "Josema no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes, se encadenaron algunas dificultades con su salud deportiva", fue lo que dijo el DT en conferencia de prensa esta semana.