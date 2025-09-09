"Seremos millones contra Colombia": Venezuela se motiva para jugar su primera Copa del Mundo

La Selección de Venezuela recibe en Maturín a Colombia, con la idea de ganar y alcanzar su primera clasificación a un Mundial.
Venezuela se aferra al sueño. El combinado llanero, este jueves, jugará contra Colombia en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 con la primera opción de mantenerse en el séptimo puesto del repechaje.
Y es que la Selección de Venezuela ocupa esa plaza con 18 puntos, una unidad por encima de Bolivia que en la misma jornada recibe a Brasil. Por lo mismo es que la Vinotinto calienta el cotejo ante el combinado colombiano en el Estadio Monumental, de la ciudad de Maturín.
"Hoy juega la Vinotinto. Seremos millones en la cancha enfrentando a Colombia por la Fecha 18 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026", es lo que Venezuela sostiene en sus redes sociales.
Venezuela y un partido vital contra Colombia
Hay gran expectativa para lo que será el duelo del combinado que dirige Fernando Batista en condición de local, por lo que las entradas están agotadas.
La Vinotinto es séptima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Es decir, si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y jugarán en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.
Además, si Venezuela empata con Colombia en casa, necesitará que 'La Verde' no le gane en El Alto al elenco verdeamarelo.
En tanto, si la tienda venezolana pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.
Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026
Martes 9 de septiembre
- 6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2
- 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2
- 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU
- 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1
- 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes
