"Seremos millones contra Colombia": Venezuela se motiva para jugar su primera Copa del Mundo

Venezuela se aferra al sueño. El combinado llanero, este jueves, jugará contra Colombia en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 con la primera opción de mantenerse en el séptimo puesto del repechaje.

Y es que la Selección de Venezuela ocupa esa plaza con 18 puntos, una unidad por encima de Bolivia que en la misma jornada recibe a Brasil. Por lo mismo es que la Vinotinto calienta el cotejo ante el combinado colombiano en el Estadio Monumental, de la ciudad de Maturín.

"Hoy juega la Vinotinto. Seremos millones en la cancha enfrentando a Colombia por la Fecha 18 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026", es lo que Venezuela sostiene en sus redes sociales.

𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 🇻🇪



𝑺𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂 enfrentando a Colombia por la Fecha 18 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



🏟️ Estadio Monumental de Maturín

⌚️ 7:30 PM (VEN)

📺 @Canal_Televen

📻 @deportiva… pic.twitter.com/xuzA8Vs0RS — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2025

Venezuela y un partido vital contra Colombia

Hay gran expectativa para lo que será el duelo del combinado que dirige Fernando Batista en condición de local, por lo que las entradas están agotadas.

La Vinotinto es séptima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Es decir, si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y jugarán en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.

Además, si Venezuela empata con Colombia en casa, necesitará que 'La Verde' no le gane en El Alto al elenco verdeamarelo.

En tanto, si la tienda venezolana pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

► Chile vs. Uruguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

► Bolivia vs. Brasil

6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

► Venezuela vs. Colombia

6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

► Perú vs. Paraguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes