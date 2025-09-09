Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01
RPP Data
RPP Data
Informe de Essalud y testimonios de pacientes revelan largas esperas para conseguir citas médicas
EP 291 • 03:43
La Agenda

Gracias a:

"Seremos millones contra Colombia": Venezuela se motiva para jugar su primera Copa del Mundo

Venezuela intentará llegar al repechaje hacia el Mundial 2026.
Venezuela intentará llegar al repechaje hacia el Mundial 2026. | Fuente: Vinotinto
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Selección de Venezuela recibe en Maturín a Colombia, con la idea de ganar y alcanzar su primera clasificación a un Mundial.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela se aferra al sueño. El combinado llanero, este jueves, jugará contra Colombia en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 con la primera opción de mantenerse en el séptimo puesto del repechaje.

Y es que la Selección de Venezuela ocupa esa plaza con 18 puntos, una unidad por encima de Bolivia que en la misma jornada recibe a Brasil. Por lo mismo es que la Vinotinto calienta el cotejo ante el combinado colombiano en el Estadio Monumental, de la ciudad de Maturín.

"Hoy juega la Vinotinto. Seremos millones en la cancha enfrentando a Colombia por la Fecha 18 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026", es lo que Venezuela sostiene en sus redes sociales.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Venezuela y un partido vital contra Colombia

Hay gran expectativa para lo que será el duelo del combinado que dirige Fernando Batista en condición de local, por lo que las entradas están agotadas.

La Vinotinto es séptima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Es decir, si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y jugarán en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.

Además, si Venezuela empata con Colombia en casa, necesitará que 'La Verde' no le gane en El Alto al elenco verdeamarelo.

En tanto, si la tienda venezolana pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina

  • 6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

Chile vs. Uruguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

Bolivia vs. Brasil

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

Venezuela vs. Colombia

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

Perú vs. Paraguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Venezuela Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA