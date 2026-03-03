Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Al Nassr confirmó lesión de Cristiano Ronaldo: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Cristiano Ronaldo no pudo terminar el duelo ante Al Feiha.
Cristiano Ronaldo no pudo terminar el duelo ante Al Feiha. | Fuente: Al Nassr
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El portugués ya inició su proceso de rehabilitación, luego de someterse a pruebas médicas.

Al Nassr confirmó una lesión en el tendón de la corva, luego de las evaluaciones médicas realizadas a Cristiano Ronaldo.

El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha, en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1, a pesar de fallar un penal.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, Jorge Jesús, explicó que Cristiano Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución. 

Los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación.

"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al Nassr en sus redes oficiales.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil goles. Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al Nassr y con la Selección de Portugal, con la que tiene un amistoso en México el próximo 28 de marzo.

La recuperación de una lesión en el tendón de la corva (isquiotibiales) varía según la gravedad, oscilando entre tres semanas para desgarros leves y, entre 3 a 8 semanas, para desgarros parciales.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Cristiano Ronaldo Al Nassr FC

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA