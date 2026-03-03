Al Nassr confirmó lesión de Cristiano Ronaldo: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Al Nassr confirmó una lesión en el tendón de la corva, luego de las evaluaciones médicas realizadas a Cristiano Ronaldo.

El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha, en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1, a pesar de fallar un penal.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, Jorge Jesús, explicó que Cristiano Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación.

"El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al Nassr en sus redes oficiales.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la cifra de los mil goles. Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al Nassr y con la Selección de Portugal, con la que tiene un amistoso en México el próximo 28 de marzo.

La recuperación de una lesión en el tendón de la corva (isquiotibiales) varía según la gravedad, oscilando entre tres semanas para desgarros leves y, entre 3 a 8 semanas, para desgarros parciales.