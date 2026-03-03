¡El tiki-taka norcoreano! Golazo de Corea del Norte en la Copa Asiática Femenina 2026 se vuelve viral [VIDEO]

¡El tiki-taka norcoreano! En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes sociales, un gol anotado por la delantera Myong Yu-jong, en la victoria 3-0 de Corea del Norte sobre Uzbekistán, por la Copa Asiática Femenina 2026, que se juega en Australia.

Se disputaban apenas cinco minutos del partido; cuando las norcoreanas armaron una notable jugada por derecha, con toques en primera, que desarmaron la defensa uzbeka.

El ataque culminó con un potente derechazo de Myong Yu-jong, que venció la resistencia de la arquera rival: este gol supuso el 1-0 de Corea del Norte, que terminaría ganando el partido con autoridad.

La vistosa jugada se volvió viral en redes sociales, donde se destaca el gran nivel mostrado por las norcoreanas en todo el partido.



Corea del Norte femenina compite en otra dimensión.pic.twitter.com/1UDtHNTTAJ https://t.co/N2r9NIBrH4 — Feker 🇰🇵 (@Fekerfanta) March 3, 2026

Hat trick de Myong Yu-jong

Corea del Norte terminó goleando 3-0 a Uzbekistán, en el partido jugado en el CommBank Stadium de Sídney. Los otros dos tantos de las norcoreanas también fueron anotados -vía penal- por Myong Yu-jong, que es la goleadora momentánea del torneo.

La selección dirigida por Ri Song-ho es una de las animadoras del campeonato y se perfila como favorita al título, teniendo en cuenta que el equipo incluye a varias jugadoras que salieron campeonas en el Mundial Femenino Sub-20 del 2024.

Cabe mencionar que Corea del Norte ya ha sido campeona de la Copa Asiática Femenina en tres ocasiones.

