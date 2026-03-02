Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: partidazo en el Camp Nou por vuelta de semifinales de Copa del Rey

Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la llave de vuelta de semifinales en la Copa del Rey 2025-26.

Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el FC Barcelona le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la ida. Fue en los octavos de final de la Champions League de la temporada 2016-17 frente al PSG.

Las otras veces que llegó a la vuelta con cuatro goles de desventaja, el Barcelona cayó. Ocurrió en la Copa de Ferias de la 61-62 ante el Valencia (6-2 y 1-1), frente a la Real Sociedad en octavos de la Copa 1968-69 (5-1 y 3-0), contra el Bayern Munich en semifinales de la Champions 2012-13 (4-0 y 0-3) y ante al Athletic en la Supercopa española de 2015 (4-0 y 1-1). La tarea será complicada frente al Atlético.

¿Cómo llegan Barcelona y el Atlético a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Previo a la revancha, los culés vienen de golear 4-1 al Villarreal, mientras que los colchoneros llegan de ganarle 1-0 a Real Oviedo.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Atlético en vivo por semifinales de Copa del Rey 2026?

El partido está programado para el martes 3 de marzo en el Camp Nou. El recinto, temporalmente, tiene una capacidad para 55,000 espectadores debido a remodelaciones.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid en vivo por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

En Perú , el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?

El partido de Barcelona contra el Atlético será transmitido por las señales de América TV, América TVGO, D Sports, DGO, TVE La1 y RTVE Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Atlético de Madrid: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Atlético de Madrid: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas en el Barcelona vs Atlético?

Casa de apuestas Barcelona Empate Atlético de Madrid Apuesta Total 1.55 5.20 5.20 Betsson 1.52 5.35 4.90 DoradoBet 1.51 5.25 6.00

(Con información de EFE)