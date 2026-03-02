Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: partidazo en el Camp Nou por vuelta de semifinales de Copa del Rey

Barcelona y el Atlético de Madrid luchan en la revancha por un puesto en la gran final. La ida fue un 4-0 para los colchoneros.
Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la llave de vuelta de semifinales en la Copa del Rey 2025-26.
Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el FC Barcelona le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la ida. Fue en los octavos de final de la Champions League de la temporada 2016-17 frente al PSG.
Las otras veces que llegó a la vuelta con cuatro goles de desventaja, el Barcelona cayó. Ocurrió en la Copa de Ferias de la 61-62 ante el Valencia (6-2 y 1-1), frente a la Real Sociedad en octavos de la Copa 1968-69 (5-1 y 3-0), contra el Bayern Munich en semifinales de la Champions 2012-13 (4-0 y 0-3) y ante al Athletic en la Supercopa española de 2015 (4-0 y 1-1). La tarea será complicada frente al Atlético.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
¿Cómo llegan Barcelona y el Atlético a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026?
Previo a la revancha, los culés vienen de golear 4-1 al Villarreal, mientras que los colchoneros llegan de ganarle 1-0 a Real Oviedo.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Atlético en vivo por semifinales de Copa del Rey 2026?
El partido está programado para el martes 3 de marzo en el Camp Nou. El recinto, temporalmente, tiene una capacidad para 55,000 espectadores debido a remodelaciones.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid en vivo por la semifinal de la Copa del Rey 2026?
- En Perú, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?
El partido de Barcelona contra el Atlético será transmitido por las señales de América TV, América TVGO, D Sports, DGO, TVE La1 y RTVE Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.
Barcelona vs Atlético de Madrid: alineaciones posibles
FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.
Atlético de Madrid: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.
¿Cuánto pagan las casas de apuestas en el Barcelona vs Atlético?
|Casa de apuestas
|Barcelona
|Empate
|Atlético de Madrid
|Apuesta Total
|1.55
|5.20
|5.20
|Betsson
|1.52
|5.35
|4.90
|DoradoBet
|1.51
|5.25
|6.00
(Con información de EFE)