Barcelona vs Valencia en vivo: ¿a qué hora juegan en el Johan Cruyff y dónde ver la jornada 4 LaLiga 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona y el Valencia cerrarán este domingo la cuarta jornada de LaLiga EA Sports con un partido que estará marcado por dos novedades: la baja de última hora del atacante azulgrana Lamine Yamal y la elección del Estadio Johan Cruyff, con un aforo de 6.000 espectadores, como sede.



El extremo catalán no se ha ejercitado este sábado debido a unas molestias en el pubis que le impedirán jugar este domingo y ponen en riesgo su participación frente al Newcastle, un contratiempo que ha provocado las críticas del técnico Hansi Flick hacia el seleccionador Luis de la Fuente por "no cuidar" al joven futbolista.

Barcelona vs Valencia: ¿Cómo llegan los equipos a la jornada 4 de LaLiga?



Barcelona llega a esta instancia tras empatar 1-1 ante Rayo Vallecano de visitante, mientras que Valencia goleó 3-0 a Getafe.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Valencia en vivo por LaLiga EA Sports?



El partido está programado para este domingo 14 de agosto en el Estadi Johan Cruyff. El recinto tiene una capacidad para 6.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Valencia en vivo por LaLiga EA Sports?

En Perú , el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Valencia comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal pasa el Barcelona vs Valencia en vivo por TV?

El partido del Barcelona ante Valencia será transmitido por las señales de ESPN, Movistar LaLiga (España) y Disney+.

Barcelona vs Valencia: Alineaciones posibles

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Roony, Fermín López, Rashford; y Ferran.



Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Santamaría, Diego López; Danjuma y Hugo Duro o Ramazani.

Barcelona vs Valencia: últimos resultados

Valencia 0-5 Barcelona

Barcelona 7-1 Valencia

Valencia 1-2 Barcelona

Barcelona 4-2 Valencia

Valencia 1-1 Barcelona