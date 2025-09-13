Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Por la fecha 4 se enfrentarán Barcelona y Valencia

Por la fecha 4 se enfrentarán Barcelona y Valencia
Por la fecha 4 se enfrentarán Barcelona y Valencia
Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Valencia, que se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 14:00 horas en el estadio Camp Nou.

Valencia y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 14 de septiembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Valencia

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de un triunfo 3 a 0 frente a Getafe. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 2 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se llevó la victoria por 7 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
4Barcelona732104
9Valencia431112

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Getafe: 21 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
Horario Barcelona y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

