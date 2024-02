Jesé Rodríguez: ganó dos Champions con Cristiano Ronaldo, tiene 30 años y ahora busca equipo

La prensa española lo consideró como una de las grandes promesas de Real Madrid. Jesé Rodríguez era llamado el 'Bichito' porque se pensaba que era un 'mini Cristiano'. Sin embargo, su carrera nunca alzó vuelo a pesar que fue parte del plantel del cuadro merengue, que ganó las Champions League de 2015 y 2016.

Pese a ello, París Saint Germain (PSG) se fijó en sus servicios y llegó a pagar 25 millones de euros al Real Madrid por su pase. En el cuadro francés su presencia causó expectativa, pero no logró la continuidad que esperaba y solo anotó dos goles en los cuatros años que duró su etapa.

Su rendimiento fue en descenso en medio de sus problemas personales e indisciplinas. Así no pudo mejorar en su rendimiento en Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting de Lisboa, Ankaragucü y Sampdoria. Eso sí, se dio una nueva oportunidad y viajó a Sudamérica el año pasado para jugar por Coritiba, club en el que tampoco pudo destacar.

Ahora, Jesé acaba de dar una entrevista a Marca en la cual señala que a sus 30 años quiere comenzar una nueva etapa en su carrera. Señaló que está entrenando cinco días a la semana a la espera de definir a su equipo.

Jesé llegó a PSG por 25 millones de euros. | Fuente: EFE

Jesé asegura que su próximo club no se arrepentirá

Jesé dio vuelta a la página y ahora en las primeras semanas del 2024 se enfoca en conseguir un buen estado físico. Repite que está a la espera de encontrar el club perfecto en donde se sienta valorado para demostrar su capacidad futbolística.

"Estar en un sitio que me den la oportunidad y la continuidad. En cuanto tenga eso voy a rendir. A Jesé sólo le falta estar en un sitio donde tenga un proyecto bonito, y si es en España, mejor. Si es fuera, será un reto más como ya he tenido otros. Lo que me falta es jugar", señaló a Marca.

Sobre qué le ofrece a su próximo equipo, sostuvo: "Cien por cien profesionalidad diaria, experiencia en diferentes equipos y países, diferentes sistemas de juego con entrenadores de ideas muy diferentes y, sobre todo, ser un buen compañero y ganar. Soy un ganador y lo que me gusta es ganar. No se va a arrepentir quien me dé la oportunidad", agregó.

Jesé, que tuvo como compañero a Cristian Benavente en el Real Madrid Castilla, indicó que le une una gran amistad a Nacho y Lucas Vázquez, quienes ahora integran el plantel mayor del cuadro merengue.

"Más que una llamada o un mensaje es cuando me he encontrado con la gente en persona, cuando les miras a la cara, a los ojos. Con eso me quedo. A Nacho y a Lucas los encontré, que son buenos amigos y buenos compañeros. Estuvimos muchos años juntos. Me dieron ánimos y un mensaje bonito", culminó.