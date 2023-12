Jude Bellingham, la joven sensación del Real Madrid que le cae bien a todos

Los hinchas del Real Madrid, en los últimos meses, tienen como artista favorito a la banda inglesa The Beatles. El idioma no es impedimento para que, semana a semana, los fanáticos de la 'Casa Blanca' canten 'Na na na nananana, Heyyy Jude' en el Santiago Bernabéu y esto se debe a una persona en particular, un joven crack que a base de goles y empuje se ha ganado el corazón de no solo de los simpatizantes del club español, sino también del mundo del fútbol: Jude Bellingham.

Cuando se hablaba mucho, sobre todo de parte de la prensa española, de un posible fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid, el presidente Florentino Pérez, con apariencia cansina, pero ágil a la hora de negociar, junto a su directiva y colocaron la mirada en Jude Bellingham, volante inglés de 20 años de edad que se ganaba elogios con la camiseta del Borussia Dortmund.

No la tuvieron nada fácil en ficharlo porque como principal rival el Madrid tuvo al Manchester City de Pep Guardiola. No obstante, no había dinero en el mundo que compre la felicidad de Bellingham, quien desde que el cuadro merengue se interesó en él no la pensó dos veces: quería poner su firma cuanto antes. Y así se dio.

Jude Bellingham, ícono del fútbol... y de la moda

Con un corte degradado, de moda entre los jóvenes de ahora, es que saltaba al Signal Iduna Park de Alemania en pleno invierno, luego de su paso por el Mundial Qatar 2022, en donde llegó hasta cuartos de final con un gol en cinco partidos.

Lo de Jude es simple. No le gusta mucho la cámara fue de los campos de juego. Lo de él es fútbol. Fútbol, fútbol y fútbol. A su corta edad tiene la madurez de un futbolista totalmente consagrado, uno que parece haberlo ganado todo, pero que en realidad con las justas raspa el inicio de lo que podría ser una gloriosa carrera deportiva con una pelota pegada a sus pies.

Con él no van las fiestas, pero sí la moda. Hay futbolistas que alejado de los terrenos de juego les gusta compartir con su familia, pero además de eso Jude Bellingham es de los que no dejan ni un centímetro al aire para verse bien. Chaquetas, lentes de sol para la ocasión, blazzer y vestimentas de diseñador son parte de su outfit se deja ver en desfiles de moda.

Hasta se ha dado el lujo de posar para la prestigiosa revista SMW Exclusive con un diseño de la firma Gucci. Prada y Palm Angels también han sido 'bendecidos' con su preferencia. Es más, se apunta que firmará contrato con la conocida marca Louis Vuitton. Amor la pelota… y los trajes.

Así lució Jude Bellingham en la última gala del Balón de Oro.Fuente: EFE

El Bellingham de los goles y récords

Sí, es un volante con gol ya que en la pasada temporada de la Bundesliga anotó ocho goles en el Dortmund en la liga alemana, aunque a poco de alcanzar la mitad de la campaña 2023-24, el también exBirmingham está totalmente desatado. Real Madrid no tiene un ‘9’ neto titular -Joselu es suplente-, y aun así se ha puesto el equipo al hombro. Carlo Ancelotti sonríe de oreja a oreja.

Por ejemplo, en el mes de octubre igualó el récord de Cristiano Ronaldo con 10 tantos en la misma cantidad de presencias con la camiseta del Madrid. De cabeza, derecha, con un regate y dejando rivales en el camino es que el inglés marca. Y no nos olvidemos de su característica celebración: abriendo los brazos ante su hinchada. "Aquí estoy yo, ¡aquí mando yo y aquí me tienen!", dice solamente con su pose.

Hasta el momento tiene 13 goles en sus primeros 15 duelos en la liga española y de esa manera alcanzó a 'CR7', quien tuvo la misma cantidad de dianas en la campaña 2009-10. Lo ficharon para destacar al medio, pero no se corre del arco rival. Pasa al ataque como un centroatacante y hacer recordar a Zinedine Zidane -además de vestir la 5 en la espalda- por su forma de juego; en un pequeño espacio es capaz de zafar de la marca. Jude Bellingham controla el balón como los dioses, brindando amplitud y categoría a su corta edad.

No solo lo aplauden por sus goles, sino por el sacrificio que deja en la cancha. Se barre para recuperar la pelota, no da ningún balón por perdido y anima a los hinchas cuando el equipo contrario se las pone difícil, algo que sin duda le encanta al Bernabéu. Las palmas no solo se las gana en la capital española, sino a nivel mundial. Y es que no hay cómo criticarlo. Lo de él es jugar. Jugar y jugar... y ganar. Crack.

Real Madrid pagó 103 millones de euros al Dortmund por Bellingham. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

Jude puede hacer historia en la 'Casa Blanca'

Cristiano, por ejemplo, tuvo que esperar cinco años para levantar la 'Orejona', el popular trofeo de la Champions League. Le costó, fue contracorriente y de la mano de otras figuras como Ángel Di María, Karim Benzema, Pepe y Xabi Alonso obtuvo su segunda Copa de Europa a mediados de 2014 como futbolista merengue.

Así, Jude Bellingham traza el mismo camino que 'CR7', aunque con 20 años, siendo ya un 'Golden Boy' y considerado como el mejor jugador del plantel de Ancelotti, por encima de referentes ya consagrados a nivel internacional como Toni Kroos, Vinícius Junior y Luka Modric. La sensación es que la camiseta no le pesa, ha cogido galones en el vestuario y pone a jugar al equipo a su ritmo. Si Jude quiere, el Madrid triunfa.

"Soy diez veces mejor jugador que la temporada pasada. Estoy cómodo con estos jugadores, rodeado de ellos, soy como una esponja, absorbiendo de mis compañeros. Por eso, estoy tan bien, quedan muchos partidos, tengo que seguir creciendo y aportando", dijo, por ejemplo, cuando le anotó un doblete al Almería en la liga española. Se la cree. Sabe que no tiene techo y con el talento a su lado está para dar más. Solo el tiempo le pondrá un límite.

