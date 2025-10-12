Kevin Serna debutó en la Selección de Colombia: ¿Qué dijo y cuál fue el puntaje tras triunfo ante México?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kevin Serna cumplió su máximo sueño: jugar con la Selección de Colombia. Este fin de semana, el exjugador de Alianza Lima jugó de inicialista en la victoria por 4-0 del combinado 'cafetero' ante México en el amistoso internacional desarrollado en AT&T Stadium de Texas.

El entrenador Néstor Lorenzo apostó por Serna como titular. El futbolista de 27 años hizo sociedad en ofensiva junto a Luis Díaz de Liverpool y Luis Suárez de Sporting de Lisboa. Jugó como extremo derecho. Tras el partido dio su opinión sobre su desempeño y la primera experiencia con la absoluta con Colombia.

“La verdad muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien", dijo el atacante de Fluminense a la prensa brasileña.

Posteriormente, añadió que “esto lo venía buscando y estaba trabajando para este momento".

El próximo martes, Colombia enfrentará a Canadá en amistosos de preparación de cara a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.



🎥"Es una linda manera de debutar, es un resultado positivo, ahora debemos prepara lo que viene" Kevin Serna, jugador Selección Colombia.🇨🇴🗣️🎙️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/3xf74M4h8V — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2025

Puntaje a Kevin Serna

Serna jugó hasta los 67 minutos luego que fue reemplazado por Jaminton Campaz cuando el marcador iba 3-0 a favor de Colombia.

El también exjugador de Santa Rosa y ADT de Perú, acumuló un 82% de pases precisos (9 de 11), hizo 24 toques a la pelota y ganó tres duelos (dos en el suelo y uno aéreo)

El portal internacional Sofascore con 6.7 puntos.