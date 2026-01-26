Lo aseguraron por un tiempo más: Kevin Serna renovó su contrato hasta 2028

Lo aseguraron. Luego de la oferta de Boca Juniors, Fluminense acordó extender el contrato de Kevin Serna hasta finales del 2028.

De acuerdo con Globoesporte, el futbolista colombiano, que tenía contrato hasta el 2027, seguirá vistiendo los colores del 'Flu' -al menos- por un tiempo más. De hecho, el medio informó que la extensión del contrato ya se publicó en el boletín oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Kevin Serna y su momento en Flamengo

Kevin Serna llegó al Fluminense a mediados de 2024, proveniente de Alianza Lima. En sus primeros seis meses, disputó 21 cotejos y marcó tres goles.

En el 2025, alternando entre titularidad y suplencias, se consolidó en el equipo y se convirtió en una pieza clave. De hecho, anotó 13 goles y brindó nueve asistencias.

Ya en este 2026, lleva tres goles en dos partidos, lo que lo convierte en el máximo goleador del tricolor y del campeonato carioca.

