Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Champions League

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026
Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Atlético de Madrid
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026.

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Brujas vs Atlético de Madrid por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | O'Higgins vs Bahía - ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Barcelona vs Argentinos Juniors - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube
7:30 p.m. | Nacional de Potosí vs Botafogo - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Qarabag vs Newcastle - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Olympiacos vs Bayer Leverkusen - ESPN 5, Disney+
3:00 p.m. | Brujas vs Atlético de Madrid - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Inter de Milan - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga | España

2:00 p.m. | Levante vs Villarreal - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Wolverhampton vs Arsenal - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | AC Milan vs Como - Disney+

Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA

12:45 p.m. | Real Madrid vs Paris FC - Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs OH Leuven - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

6:00 p.m. | Defense Force vs Philadelphia Unión - Disney+
8:00 p.m. | O&M FC vs Cincinatti - Disney+
10:00 p.m. Cartaginés vs Vancouver Whitecaps - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Junior vs América de Cali - RCN

fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Champions League LaLiga Serie A

