Fluminense le respondió a Boca Juniors por el fichaje de Kevin Serna, según la prensa argentina

Kevin Serna destacó con la camiseta de ADT, por lo que en la temporada 2024 pasó a Alianza Lima. Sus buenas actuaciones hicieron que vaya al Fluminense, en donde en la pasada campaña brilló.

Es por ello que, según Globo Esporte, Kevin Serna despertó el interés de Boca Juniors. El club que preside Román Riquelme lo tiene en la mira para el año 2026, aunque desde tierras argentinas reportan que el club brasilero ya tuvo réplica a la intención xeneize.

Y es que el periodista Germán García Grova, experto en fichajes del fútbol argentino, por medio de su cuenta en la red social X sostiene que en la mente de la directiva de Fluminense no pasa por vender a Serna, a menos en el corto y mediano plazo.

🚨#Fluminense le informó al agente de Kevin Serna que NO DESEA transferirlo en este período



📍Además, hay promesa de mejora salarial para retener al futbolista 🇨🇴



📌#Boca acaba de ser comunicado de esta decisión.



ℹ️ con @PSierraR pic.twitter.com/9k3cTHbL7z — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 23, 2026

"Fluminense le informó al agente de Kevin Serna que no desea transferirlo en este período", es lo que menciona en la citada red social.

Además, agrega que "hay promesa de mejora salarial para retener al futbolista" y que Boca "acaba de ser comunicado de esta decisión".

De esta manera, el futuro inmediato de Kevin Serna está en el Fluminense. Tiene contrato en el club de Río de Janeiro hasta el final de la temporada 2027 y para el especializado portal Transfermarkt cuenta con un valor de 5 millones de euros.

Lo que se dijo en Brasil sobre Kevin Serna

La dirigencia de Boca Juniors, luego del intento fallido de fichar al delantero colombiano Marino Hinestroza, apuntó al ex Alianza Lima. La oferta fue analizada, pero la directiva quiere que el colombiano se quede en la institución. Y es que el futbolista ha marcado 13 goles y brindado nueve asistencias.

Como se recuerda, Kevin Serna llegó a Fluminense en julio de 2024. El club le pagó a Alianza Lima 1.8 millones de dólares por el 70 % del pase.