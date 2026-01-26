Tras el "no" de Fluminense a Boca: Kevin Serna brilló con gol a Flamengo en el Campeonato Carioca [VIDEO]

Kevin Serna ha sido protagonista en los últimos días, aunque no necesariamente por sus actuaciones en el Fluminense. Todo ha sido por el interés de Boca Juniors en ficharlo.

Primero, la prensa brasilera dio cuenta que el club xeneize lo quiere para esta temporada 2026, aunque luego desde Argentina indicaron que por la cabeza del 'Flu' no pasa vender al extremo de derecho. Así, en medio de lo que se comenta, Kevin Serna marcó un nuevo gol con su conjunto.

El pasado domingo, Fluminense recibió a Flamengo en el Maracaná por la cuarta jornada del Campeonato Carioca y en el cotejo Serna marcó un gol de buena factura.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Kevin Serna y un nuevo gol con la camiseta de Fluminense. | Fuente: Premiere

Kevin Serna y un nuevo gol en el Fluminense

Tan solo a los 7 minutos del primer tiempo, el también exjugador de Alianza Lima, ADT y Los Chankas recibió la pelota por izquierda y avanzó hacia el área del 'mengao'.

De esta manera es que el atacante colombiano-peruano no tuvo mejor idea que definir con zurda y puso el esférico en el fondo de la portería que no pudo defender a la perfección Andrew.

El cotejo, al final, quedó 2-1 a favor del equipo de Kevin Serna y con la victoria Fluminense es líder del Grupo A con 9 puntos producto de tres triunfos y una derrota.

La respuesta de Fluminense a Boca por Kevin Serna

El periodista Germán García Grova, experto en fichajes del fútbol argentino, por medio de su cuenta en la red social X sostiene que en la mente de la directiva de Fluminense busca vender a Kevin Serna, a menos en el corto y mediano plazo.

"Fluminense le informó al agente de Kevin Serna que no desea transferirlo en este período", es lo que menciona en la citada red social.