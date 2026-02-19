Confirmado: Brasil definió a su último rival amistoso de cara al Mundial 2026

Oficial. Brasil jugará un amistoso contra su par de Egipto el próximo 6 de junio, en la ciudad de Cleveland (Estados Unidos), en el que será su último test antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos.

El duelo contra el combinado africano, también clasificado para la próxima Copa del Mundo, cerrará la fase final de preparación de la Selección de Brasil, que se iniciará en marzo con otros dos amistosos ante Francia y Croacia, en Estados Unidos, informó la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF).

El escenario del compromiso para Brasil ante los egipcios será el estadio Huntington Bank Field, la casa de la franquicia de fútbol americano Cleveland Browns, con capacidad para unos 67.000 espectadores.

El combinado de África es el que más veces ha ganado la Copa de su confederación, con siete títulos, y cuenta entre sus filas con Mohamed Salah y otras figuras prominentes como Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet y Mostafa Mohamed.

Antes de viajar a Estados Unidos, el cuadro que dirige Carlo Ancelotti tiene previsto despedirse de su afición el 31 de mayo en un amistoso contra Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro, de acuerdo con medios locales.

Tanto para ese amistoso en Río como para el de Cleveland, el técnico de Brasil contará ya con los jugadores que integrarán la convocatoria definitiva para el Mundial, que previsiblemente se dará a conocer el 19 de mayo.

La 'Canarinha', la única selección del mundo con cinco estrellas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), disputará en territorio estadounidense la primera fase del Mundial, que también tiene como sedes México y Canadá.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.