Callao: un incendio de regular magnitud consumió habitaciones de una antigua quinta en Bellavista

Tres habitaciones fueron consumidas por un incendio de regular magnitud registrado en una quinta ubicada en la primera cuadra del jirón Maranga, en el distrito chalaco de Bellavista.

Los ambientes afectados eran de material rústico, según señaló a RPP Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Provincial del Callao, quien indicó que tres personas resultaron afectadas por inhalación de humo.

"Un incendio declarado código 2 que afecta tres habitaciones, de diferentes viviendas. Ha sido consumido material rústico de madera altamente inflamable, [hay] personas por inhalación de humo, una persona adulto mayor y dos personas más; y una persona que fue afectada en un brazo por el tema de una caída de brasas del propio incendio, pero no con mayores situaciones", declaró.

Según las autoridades, las personas afectadas ya han recibido atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Al lugar del siniestro, llegaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar la emergencia.

Personal de la Municipalidad de Bellavista realizó la verificación de daños para gestionar la ayuda a las personas afectadas.