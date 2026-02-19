¡Bombazo! Julián Álvarez llegará a Barcelona tras el Mundial, informan desde Argentina

Julián Álvarez es uno de los jugadores más importantes de la Selección de Argentina, que buscará el bicampeonato en el próximo Mundial. Tras esta cita, la 'Araña' tiene decidido iniciar una nueva etapa a nivel de clubes, informan en la prensa argentina.

Desde 'Radio La Red', señalaron que el atacante de 26 años dejará el Atlético de Madrid para jugar por el Barcelona, con el fin de ganar títulos.

"Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Hubo un interés del Arsenal. Su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido. No ha sido buena la temporada de él, pese a marcar un gol. Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título. El estímulo para Julián es ir a un equipo que pueda ser campeón", señaló el periodista Hugo Balassone.

"Es cierto que puede ganar la Copa del Rey el Atlético de Madrid, pero no ha sido el paso esperado. Julián Álvarez, esto lo puedo confirmar, después del Mundial va a jugar para mí en uno de los mejores equipos del mundo. ¿Te imaginás a Yamal y Julián adelante?", agregó.

Hay que indicar, que Álvarez llegó a Atlético de Madrid proveniente de Manchester City, club donde no era titular indiscutible con Pep Guardiola como entrenador.

Eso sí, si Barcelona tendrá que llegar a un acuerdo con los 'colchoneros', que son dueños de la carta pase de Álvarez hasta 2030.