Partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales TV para ver Liga1

Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 20 de febrero del 2026.

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 20 de febrero.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Athletic Club vs Elche - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Sassuolo vs Hellas Verona - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Stade Brestois vs Marsella - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Belgrano - Disney+
3:45 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Sarmiento - Disney+
6:00 p.m. | Boca Juniors vs Racing - ESPN, Disney+
6:00 p.m. | Instituto vs Atlético Tucumán - TyC Sports
8:15 p.m. | Rosario Central vs Talleres - TyC Sports
8:15 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Gimnasia LP - Fanatiz

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Blackburn Rovers vs Preston North End - Disney+

Partidos de hoy, Primera División, Uruguay

4:45 p.m. | CA Cerro vs Liverpool - Disney+
7:30 p.m. | Defensor Sporting vs Cerro Largo - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:20 p.m. | Llaneros vs Medellín - RCN
8:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto - RCN

Partidos de hoy, Primera División - Venezuela

4:00 p.m. | Metropolitanos vs Carabobo - YouTube
7:00 p.m. | Caracas FC vs UCV - YouTube
7:00 p.m. | Trujillanos vs Portuguesa - YouTube
7:00 p.m. | Zamora vs La Guaira - YouTube
7:00 p.m. | Monagas vs Deportivo Táchira - YouTube
7:00 p.m. | Rayo Zuliano vs Puerto Cabello - YouTube
7:00 p.m. | Anzoátegui vs Estudiantes de Mérida - YouTube

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
