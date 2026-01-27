Ante la sorpresa de todos: España confirmó que la final del Mundial 2030 se disputará en su país

Se adelantó a todos. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó que la final del Mundial 2030, organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, se disputará en España.

"Estamos trabajando para que España esté a la altura de las circunstancias y que el Mundial 2030 sea el mejor de la historia, el que marcará el centenario de la primera edición, organizada en Uruguay en 1930", indicó en un primer momento.

"España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo", sentenció Louzán al subir al escenario para recoger uno de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Rafael Louzan criticó organización de la Copa Africana de Naciones

Por otor lado, Louzan hizo referencia a los problemas organizativos vistos durante la Copa Africana de Naciones de Marruecos, dando a entender que no están preparados para asumir un reto mayor.

"Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. En la Copa de Africana hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial", enfatizó.



Además, confirmó que la RFEF tiene la pretensión de organizar "el mejor Mundial de la historia". "Será la del centenario, porque se cumplirán 100 años de ese Mundial celebrado en Uruguay. Tenemos que estar a la altura. Estamos trabajando para que España tenga el mejor Mundial de la historia en 2030", finalizó.