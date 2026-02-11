Partidos de hoy, jueves 12 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Copa del Rey

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Juventus - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Barcelona - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Brentford vs Arsenal - ESPN, Disney+