Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, jueves 12 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Copa del Rey

Partidos de hoy, jueves 12 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, jueves 12 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: Barcelona
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 12 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Juventus - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Barcelona - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Brentford vs Arsenal - ESPN, Disney+

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy copa del rey

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA