Partidos de hoy, jueves 27 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League y Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Austria vs Portugal por la final del Mundial Sub 17. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 27 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Europa League - UEFA
12:45 p.m. | Roma vs Midtjylland - ESPN 2, Disney+
12:45 p.m. | Aston Villa vs Young Boys - ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Feyenoord vs Celtic - ESPN 4, Disney+
12:45 p.m. | Porto vs Nice - ESPN 3, Disney+
12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs Friburgo - Disney+
12:45 p.m. | Fenerbahce vs Ferencvaros - Disney+
12:45 p.m. | Lille vs Dinamo Zagreb - Disney+
12:45 p.m. | Ludogorets vs Celta - ESPN 7, Disney
12:45 p.m. | PAOK vs Brann - Disney+
3:00 p.m. | Real Betis vs Utrecht - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Genk vs Basel - Disney+
3:00 p.m. | Rangers vs Braga - ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Nottingham Forest vs Malmo - Disney+
3:00 p.m. | Go Ahead Eagles vs Stuttgart - ESPN 7. Disney+
3:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs Lyon - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Panathinaikos vs Sturm Graz - Disney+
3:00 p.m. | Crvena Zvezda vs FCSB - Disney+
Partidos de hoy, Conference League - UEFA
12:45 p.m. | AZ Alkmaar vs Shelbourne - Disney+
12:45 p.m. | Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano - Disney+
12:45 p.m. | Lech Poznan vs Lausanne - Disney+
12:45 p.m. | AC Omonia vs Dynamo Kyiv - Disney+
12:45 p.m. | Sigma Olomuc vs NK Celje - Disney+
12:45 p.m. | Zrinjski vs Hacken - Disney+
12:45 p.m. | Rakow vs Rapid Vien - Disney+
12:45 p.m. | Craiova vs Mainz - Disney+
12:45 p.m. | Hamrun Spartans vs Lincoln Reds - Disney+
3:00 p.m. | Fiorentina vs AEK - Disney+
3:00 p.m. | Leia Varsovia vs Sparta Praha - Disney+
3:00 p.m. | HNK vs AEK Larnaca - Disney+
3:00 p.m. | Aberdeen vs Noah - Disney+
3:00 p.m. | Breidablik vs Samsunspor - Disney+
3:00 p.m. | Estrasburgo vs Crystal Palace - Disney+
3:00 p.m. | Drita vs Shkendija - Disney+
3:00 p.m. | Jagiellonia vs KuPS - Disney+
Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA
7:30 a.m. | Brasil vs Italia - DSports, DGO
11:00 a.m. | Portugal vs Austria - DSports, DGO