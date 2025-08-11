Últimas Noticias
Once Caldas vs Huracán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Once Caldas vs Huracán EN VIVO | Guía de TV Copa Sudamericana.
Once Caldas vs Huracán EN VIVO | Guía de TV Copa Sudamericana. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Once Caldas vs Huracán EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Once Caldas vs Huracán EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, Colombia, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ (premium y estándar). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. 

Once Caldas vs Huracán: altas y bajas para los octavos de final de Copa Sudamericana 2025

Once Caldas no contará para este partido con el defensor central Jorge Cardona. Huracán, en tanto, no tendrá en sus filas al también central Daniel Zabala. 

¿Cuándo y dónde juegan Once Caldas vs Huracán en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Once Caldas vs Huracán se disputará este martes 12 de agosto en el Estadio Palogrande de Manizales. El recinto tiene capacidad para 31 611 espectadores.

¿A qué hora juegan Once Caldas vs Huracán en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 5:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 6:00 p.m.
  • En España, el partido Once Caldas vs Huracán comienza a las 2:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Once Caldas vs Huracán en vivo por TV?

El partido entre Once Caldas vs Huracán se transmitirá EN VIVO por TV a través de ESPN. También lo podrás ver vía streaming por Disney+ (premium y estándar).

Once Caldas vs Huracán: alineaciones posibles

Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Malagón, Riquett, Tamayo; Barrios, García, ROjas, García, Gómez; Moreno.

Huracán: Meza; Guidara, Pereyra, Paz, Ibáñez; Pérez, Gil, Miljevic; Cabral, Bizanz y Tissera.


Video recomendado

