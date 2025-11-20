Problemas en Napoli: presidente del club será juzgado por falsedad contable en varios fichajes como el de Victor Osimhen

La acusación a Aurelio De Laurentiis, a su colaborador Andra Chiavelli y al propio club italiano, es de fraude contable en los ejercicios económicos de 2019, 2020 y 2021 en relación con operaciones como el fichaje del griego Kostas Manolas, procedente del Roma, o el de Osimhen.

Un tribunal de Roma ordenó este jueves enviar a juicio al presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, imputado por un delito de falsedad contable en relación con varios fichajes, como el del delantero nigeriano Victor Osimhen en 2020.

El pasado febrero la Fiscalía de Roma pidió enjuiciar al dirigente futbolístico y este jueves el juez del tribunal, Rosamaria De Lellis, lo aceptó, según recogen medios locales.

Junto a De Laurentiis también serán procesados su colaborador Andra Chiavelli y al propio club.

La investigación sobre De Laurentiis comenzó en junio de 2023, cuando por orden de la Fiscalía napolitana la Guardia di Finanza (policía de asuntos fiscales) registró las oficinas del Nápoles en busca de documentos relacionados con la compraventa de Osimhen.

Pronunciamiento del club

Mediante un comunicado, el SSC Napoli expresó "su sorpresa y consternación por la decisión del juez de instrucción de Roma de remitir el caso a juicio".

Todos los peritajes técnicos, de altísimo nivel, han demostrado de manera inequívoca la corrección de las actuaciones de la sociedad, tanto en lo que respecta al registro de las operaciones en el balance como a los traspasos de los futbolistas", destacó el club en un comunicado.

Agregaron que la propia acusación "ha reconocido correctamente, en el transcurso de su alegato, que el club no ha obtenido ningún beneficio de las operaciones impugnadas".

"El club se muestra tranquilo y confiado con respecto al resultado del proceso judicial, que comenzará dentro de más de un año —la primera vista está fijada para el 2 de diciembre de 2026— y en el que sin duda se restablecerá la verdad sobre el asunto", afirmó el club.

Recordaron, además, que en relación con una acusación perfectamente superponible derivada del mismo expediente de investigación, "los fiscales de Milán ya han solicitado el archivo del procedimiento contra el Inter"..

