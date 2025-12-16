Mundial de Clubes: Por el último duelo se enfrentan PSG y Flamengo

PSG y Flamengo se miden en el estadio Ahmed Bin Ali mañana a las 12:00 horas.
Mañana a partir de las 12:00 horas, en el estadio Ahmed Bin Ali, PSG y Flamengo se enfrentan por la gran final de la Copa Intercontinental.
PSG y Flamengo, los dos mejores equipos de la Copa Intercontinental, se enfrentan en su compromiso final para definir al campeón del campeonato.
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Intercontinental
- Segunda Ronda: Cruz Azul 1 vs Flamengo 2 (10 de diciembre)
- Play-Off: Flamengo 2 vs Pyramids FC 0 (13 de diciembre)
Horario PSG y Flamengo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas
