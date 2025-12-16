Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mundial de Clubes: Por el último duelo se enfrentan PSG y Flamengo

Por el último duelo se enfrentan PSG y Flamengo
Por el último duelo se enfrentan PSG y Flamengo
Nota IA

por Nota IA

·

PSG y Flamengo se miden en el estadio Ahmed Bin Ali mañana a las 12:00 horas.

Mañana a partir de las 12:00 horas, en el estadio Ahmed Bin Ali, PSG y Flamengo se enfrentan por la gran final de la Copa Intercontinental.

PSG y Flamengo, los dos mejores equipos de la Copa Intercontinental, se enfrentan en su compromiso final para definir al campeón del campeonato.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Intercontinental
  • Segunda Ronda: Cruz Azul 1 vs Flamengo 2 (10 de diciembre)
  • Play-Off: Flamengo 2 vs Pyramids FC 0 (13 de diciembre)
Horario PSG y Flamengo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
PSG Flamengo Mundial de Clubes

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA