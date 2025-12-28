Raúl Ruidíaz será homenajeado en partido de leyendas entre Monarcas Morelia vs Barcelona

Justo reconocimiento. El atacante peruano Raúl Ruidíaz será homenajeado en el partido de leyendas que disputarán Monarcas Morelia y FC Barcelona el próximo 17 de enero en el Estadio Morelos, en México.

Durante la presentación del partido, el jugador de Atlético Grau invitó a todos los hinchas del Monarcas y recordó algunos pasajes de su estadía en la institución.

"El sábado 17 de enero tendremos el partido de leyendas entre Monarcas Morelia vs Barcelona. Estoy muy feliz de volver a saludar a esa hermosa y linda ciudad donde me trataron espectacular. Les mando un fuerte abrazo", dijo Raúl Ruidíaz en el video de presentación del evento.

Entre las principales figuras que estarán en el encuentro están Hugo Droguet, Damián Álvarez, Reinaldo Navia, Bofo Bautista y Roberto Palacios. También jugarán Rafael Márquez, Frank De Boer, Ludovic Giuly, Javer Saviola, entre otros.

Futbolistas del Morelia que jugarán el partido de leyendas

Raúl Ruidíaz

Roberto Palacios

Federico Villar

'Shaggy' Martínez

Mauricio Romero

Carlos Morales

Adrián Aldrete

Aldo Leao

Welson Matías

Gerardo Rodríguez

Hugo Droguet

Jefferson Montero

Damián Álvarez

Reinaldo Navia

Bofo Bautista

Elias Hernández

Luis Gabriel Rey

'Fantasma' Figueroa

Claudinho



Futbolistas del FC Barcelona que jugarán el partido de leyendas

Rafael Márquez

Frank De Boer

Ludovic Giuly

Javier Saviola

Gaizka Mendieta

Marc Valente

Philip Cocu

Nareu Fontás

Juan Pablo Sorín

Sergi Barjuan

Fernando Navarro

Roberto Trashorras

Gerardo López

Xavi Guzmán

Marc Crosas

Martín Montoya

