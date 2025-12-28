Raúl Ruidíaz será homenajeado en partido de leyendas entre Monarcas Morelia vs Barcelona

Justo reconocimiento. El atacante peruano Raúl Ruidíaz será homenajeado en el partido de leyendas que disputarán Monarcas Morelia y FC Barcelona el próximo 17 de enero en el Estadio Morelos, en México.
Durante la presentación del partido, el jugador de Atlético Grau invitó a todos los hinchas del Monarcas y recordó algunos pasajes de su estadía en la institución.
"El sábado 17 de enero tendremos el partido de leyendas entre Monarcas Morelia vs Barcelona. Estoy muy feliz de volver a saludar a esa hermosa y linda ciudad donde me trataron espectacular. Les mando un fuerte abrazo", dijo Raúl Ruidíaz en el video de presentación del evento.
Entre las principales figuras que estarán en el encuentro están Hugo Droguet, Damián Álvarez, Reinaldo Navia, Bofo Bautista y Roberto Palacios. También jugarán Rafael Márquez, Frank De Boer, Ludovic Giuly, Javer Saviola, entre otros.
Futbolistas del Morelia que jugarán el partido de leyendas
- Raúl Ruidíaz
- Roberto Palacios
- Federico Villar
- 'Shaggy' Martínez
- Mauricio Romero
- Carlos Morales
- Adrián Aldrete
- Aldo Leao
- Welson Matías
- Gerardo Rodríguez
- Hugo Droguet
- Jefferson Montero
- Damián Álvarez
- Reinaldo Navia
- Bofo Bautista
- Elias Hernández
- Luis Gabriel Rey
- 'Fantasma' Figueroa
- Claudinho
Futbolistas del FC Barcelona que jugarán el partido de leyendas
- Rafael Márquez
- Frank De Boer
- Ludovic Giuly
- Javier Saviola
- Gaizka Mendieta
- Marc Valente
- Philip Cocu
- Nareu Fontás
- Juan Pablo Sorín
- Sergi Barjuan
- Fernando Navarro
- Roberto Trashorras
- Gerardo López
- Xavi Guzmán
- Marc Crosas
- Martín Montoya