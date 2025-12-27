Robert Lewandowski habló sobre su futuro en Barcelona: "No se trata de reducir mi salario a la mitad"

Apenas es la mitad de la temporada en Europa, pero ya son fechas claves pensando a futuro. Los jugadores que terminen contrato a mitad del próximo año podrán -desde el 1 de enero del 2026- atender ofertas sin contratiempos, según la normativa FIFA. En ese escenario, se encuentra Robert Lewandowski.

El polaco tiene contrato con el Barcelona hasta junio del siguiente año y lo que vendrá después para él no es seguro. Con el paso de las temporadas ha disminuido su relevancia en el conjunto culé, no obstante, en la interna y el propio técnico Hansi Flick aún consideran que puede ser importante que siga en la plantilla por un curso más.

“Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. Ahora mismo no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo todavía. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión", dijo Robert Lewandowski en el canal de YouTube de Bogdan Rymanowski.

¿Lewandowski seguirá en Barcelona?

A sus 37 años, el polaco cumple su cuarta temporada en el Barcelona con el reto grande de convencer a la directiva de extender su vínculo. El centrodelantero tiene 8 goles en lo que va de LaLiga, aunque no ha convertido en más de un mes.

“Yo no hablo con el entrenador del posible interés de otros clubes. Tampoco es una cuestión de reducir mi salario a la mitad. Continuar dependerá mucho del plan del club y de lo que yo considere mejor”, señaló.

Los problemas físicos han seguido a ‘Lewy’ en los últimos meses y durante este periodo su nombre ha sonado en otras ligas, como las de Arabia Saudita y Estados Unidos. Sin embargo, el ‘9’ mantiene el foco en el Barcelona.

"En general, el equipo ha mostrado progreso en los últimos partidos. La situación se ha estabilizado un poco y eso nos ayuda a mostrar una mejor versión de nosotros mismos en el campo. El ambiente en el vestuario ha sido siempre y es muy bueno”, expresó.

Lewandowski y el deseo del Mundial

Robert Lewandowski sigue siendo el líder de la Selección de Polonia, con la que tendrá el reto en marzo de afrontar el repechaje para clasificarse al Mundial 2026. Su rival en la semifinal será Albania y, en caso de superar esa llave, se medirá al vencedor entre Ucrania y Suecia.

“Espero que juguemos estos dos partidos de forma que nos ayuden a clasificarnos para el Mundial. Lo quiero todo: clasificarme para el Mundial, ganar la Liga y la Champions. Soy consciente de que estos son mis últimos años en el fútbol, pero sigo teniendo unas ambiciones muy altas”, sentenció.