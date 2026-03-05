¿Se dará? Vitinha, crack del PSG, respondió ante un eventual fichaje al Real Madrid

Evitó entrar en el juego de un posible traspaso. El volante portugués del PSG, Vítor Machado Ferreira, Vitinha, dijo que un hipotético traspaso al Real Madrid no sería "lo mejor" para su carrera en este momento y que se encuentra tan bien en Francia que sería "una estupidez" cambiar.

"Creo que (ir al Real Madrid) no es lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Siento que la gente aquí me quiere mucho. Siento que he hecho mucho para merecer ese amor, ese cariño. Me encanta estar aquí", afirmó Vitinha en una entrevista al canal de televisión de la Federación Portuguesa de Fútbol.

También, Vitinha agregó que "Tengo un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, tenemos un grupo fantástico, un entrenador (el español Luis Enrique) increíble. Sería una estupidez cambiar".