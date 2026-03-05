¿Candela Márquez reaccionó al beso que Alejandro Sanz le dio a Stephanie Cayo? Esto es lo que se sabe

La evidente cercanía de Stephanie Cayo en varios conciertos de la gira de Alejandro Sanz por Latinoamérica despertó rumores sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, tras la difusión de nuevas imágenes en las que el artista español aparece besando a la actriz peruana, muchos de sus fans ya dan por hecho que entre ellos hay más que una buena amistad.



Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se volvieron virales, ya que aparecieron después de que surgieran especulaciones sobre un supuesto romance de más de un mes entre el intérprete de Corazón partío y la menor de las hermanas Cayo. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

¿Cómo reaccionó la expareja de Alejandro Sanz?

Según el programa español El tiempo justo, la actriz Candela Márquez, ex de Alejandro Sanz, no habría tomado bien la situación.

La periodista Leticia Requejo señaló que Márquez conoce a Stephanie Cayo desde hace tiempo como amiga del cantante y que la noticia le habría causado sorpresa, especialmente por la rapidez con la que el artista habría retomado su vida sentimental.

De acuerdo con lo que se dijo en dicho programa, cuando la pareja terminó su relación en diciembre de 2025, Sanz le habría explicado que necesitaba tiempo para estar solo y enfocarse en sí mismo.

Alexia Rivas, comentarista del espacio, recordó que Márquez estaba "bastante celosa de dos personas", entre ellas Stephanie Cayo, aunque el cantante le habría asegurado en ese momento que solo eran amigos.

Aunque Candela Márquez no ha hecho declaraciones sobre el tema, se ha mantenido activa en sus redes sociales. Hace poco compartió en Instagram una imagen de sus mascotas con el mensaje: "Siempre me alegran el corazón".