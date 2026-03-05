Últimas Noticias
UEFA no considera, de momento, cambiar la sede de la Finalissima por el conflicto bélico en Irán

En el Lusail Stadium se jugó la final del Mundial Qatar 2022. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima", es lo que remarcan desde la UEFA.

La UEFA informó este jueves de que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima entre España y Argentina prevista en Lusail (Qatar) el próximo 27 de marzo. Esto debido a la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

El máximo ente del fútbol europeo señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

Argentina es el vigente campeón de la Copa América.e | Fuente: EFE

Lo que se apunta sobre la Finalissima

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades qataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.

Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Qatar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.

El director técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería "buscar una nueva sede" a la vista de la inestabilidad creada en Oriente Medio. 

Finalissima Selección de Argentina Selección de España

