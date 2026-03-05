Real Madrid vs. Celta de Vigo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 27 de LaLiga?

Real Madrid vs. Celta se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido válido por la fecha 27 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El Real Madrid acude con lo justo a un cotejo contra el Celta de Vigo que se ha convertido en clave tras enlazar dos inesperados tropiezos. Las malas sensaciones de la derrota en El Sadar, con la que dejó escapar un liderato efímero, se confirmaron con un capítulo repleto de impotencia frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. El Barcelona se distancia 4 puntos. El margen de error ha desaparecido.

Y sin red, consciente de que en su camino liguero aún le queda la visita al Camp Nou, Álvaro Arbeloa respira por recuperar a dos efectivos a última hora. Asfixiado por las bajas, hasta nueve, que condicionan cualquier plan que tuviera para dar un giro a la temporada del Real Madrid. Ya sin salida, entrando en dos semanas en las que se juega todo el curso.

¿Cómo llegan el Celta y Real Madrid a la fecha 27 de LaLiga?

Los gallegos vienen de ganarle 2-1 a Girona, mientras que la 'Casa Blanca' llega de perder 1-0 frente al Getafe en el Santiago Bernabéu.

¿Cuándo y dónde juegan Celta de Vigo vs Real Madrid en vivo por la fecha 27 de LaLiga?



El partido está programado para el viernes 6 de marzo en el Estadio de Balaídos. El recinto tiene una capacidad para 24,870 espectadores.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs Real Madrid en vivo por la fecha 27 de LaLiga?

En España , el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m. En Perú , el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Celta de Vigo vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Celta de Vigo vs Real Madrid en vivo por TV?

El partido de Celta contra Real Madrid será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Celta de Vigo vs Real Madrid: alineaciones posibles

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino o Moriba, Miguel Román, Carreira; Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Camavinga; Vinicius Junior y Gonzalo.

(Con información de EFE)