Sekou Gassama se lesionó: ¿no juega el Universitario vs. Los Chankas en Andahuaylas por el Torneo Apertura?

El pasado miércoles, Universitario empató a dos con la César Vallejo, en Campo Mar, en un partido amistoso como preparación a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En este cotejo de Universitario de Deportes, el delantero senegalés Sekou Gassama -uno de sus fichajes- no jugó por una dolencia. A raíz de ello, RPP pudo conocer que el delantero no fue citado por el entrenador Javier Rabanal, debido a una contractura muscular.

Es más, Gassama tampoco será parte de la delegación de Universitario que viajará el sábado a Andahuaylas para jugar un día después frente a Los Chankas.