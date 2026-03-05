Últimas Noticias
Sekou Gassama se lesionó: ¿no juega el Universitario vs. Los Chankas en Andahuaylas por el Torneo Apertura?

Sekou Gassama tiene un partido oficial en la 'U'.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Una contractura muscular es la dolencia que presenta Sekou Gassama, delantero de Universitario.

El pasado miércoles, Universitario empató a dos con la César Vallejo, en Campo Mar, en un partido amistoso como preparación a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En este cotejo de Universitario de Deportes, el delantero senegalés Sekou Gassama -uno de sus fichajes- no jugó por una dolencia. A raíz de ello, RPP pudo conocer que el delantero no fue citado por el entrenador Javier Rabanal, debido a una contractura muscular.

Es más, Gassama tampoco será parte de la delegación de Universitario que viajará el sábado a Andahuaylas para jugar un día después frente a Los Chankas.

Sekou Gassama tiene pasado en el fútbol español.
El partido frente a los 'guerreros' será el tercero de manera consecutiva que se perderá el delantero con la camiseta del tricampeón de la Liga1.

Su debut se dio contra Cienciano en la tercera jornada y después, frente a Sporting Cristal de visitante, no fue considerado. Más adelante, ante FC Cajamarca en el triunfo 1-0 en casa tampoco fue llamado.

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)

Sábado 7 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)

4:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (Estadio Alberto Gallardo)

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de marzo

1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)

Lunes 9 de marzo

5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)

