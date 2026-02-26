Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

En dos minutos: Canale y Aquino marcaron dos goles históricos para el Maracanazo de Lanús ante Flamengo

Lanús celebra un gol, en un partido de vuelta por la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús.
Lanús celebra un gol, en un partido de vuelta por la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Canale y Aquino lograron la épica para que Lanús logre ganar la Recopa Sudamericana en suelo brasileño.

Flamengo, que estaba presionado por su afición debido al mal inicio de temporada y a que ya había dejado escapar el título de la Supercopa do Brasil ante el Corinthians, salió abucheado del Maracaná al perder 3-2 ante Lanús en la Recopa Sudamericana.

En los últimos minutos del tiempo reglamentario, con Lanús aún a la defensiva, Pedro y Everton por poco consiguen el gol de la victoria, sin conseguirlo.

Pero, ante la impotencia de los brasileños, Lanús aprovechó los últimos minutos para empatar y luego anotar el gol de la victoria y del título.

Cuando ya terminaba la prórroga, Canale y Walter Bou anotaron los dos goles del triunfo y le garantizaron el título al conjunto argentino.

Flamengo vs Lanús: alineaciones confirmadas

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, E. Araujo, Carrascal, De Arrascaeta, Lino; Plata.

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marrich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Flamengo Videos más Vistos Lanús Recopa Sudamericana

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA