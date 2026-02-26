En dos minutos: Canale y Aquino marcaron dos goles históricos para el Maracanazo de Lanús ante Flamengo

Canale y Aquino lograron la épica para que Lanús logre ganar la Recopa Sudamericana en suelo brasileño.

Flamengo, que estaba presionado por su afición debido al mal inicio de temporada y a que ya había dejado escapar el título de la Supercopa do Brasil ante el Corinthians, salió abucheado del Maracaná al perder 3-2 ante Lanús en la Recopa Sudamericana.

En los últimos minutos del tiempo reglamentario, con Lanús aún a la defensiva, Pedro y Everton por poco consiguen el gol de la victoria, sin conseguirlo.

Pero, ante la impotencia de los brasileños, Lanús aprovechó los últimos minutos para empatar y luego anotar el gol de la victoria y del título.



Cuando ya terminaba la prórroga, Canale y Walter Bou anotaron los dos goles del triunfo y le garantizaron el título al conjunto argentino.



¡¡¡ESTO ES UNA LOCURA PARA TODA LA VIDA!!! ¡¡¡AQUINO GAMBETEÓ A TODOS, INCLUSO A ROSSI, Y MARCÓ EL 3-2 (4-2 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!! ¡¡¡GRANATE CAMPEÓN!!!



¡¡¡ESTO ES UNA LOCURA PARA TODA LA VIDA!!! ¡¡¡AQUINO GAMBETEÓ A TODOS, INCLUSO A ROSSI, Y MARCÓ EL 3-2 (4-2 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!! ¡¡¡GRANATE CAMPEÓN!!!

Flamengo vs Lanús: alineaciones confirmadas

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, E. Araujo, Carrascal, De Arrascaeta, Lino; Plata.

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marrich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

¡¡¡HISTÓRICO GOLAZO DE CABEZA DE CANALE A LOS 117', EN EL MARACANÁ, PARA MARCAR EL 3-2 GLOBAL DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!!



¡¡¡HISTÓRICO GOLAZO DE CABEZA DE CANALE A LOS 117', EN EL MARACANÁ, PARA MARCAR EL 3-2 GLOBAL DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!!