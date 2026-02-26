En dos minutos: Canale y Aquino marcaron dos goles históricos para el Maracanazo de Lanús ante Flamengo

Flamengo, que estaba presionado por su afición debido al mal inicio de temporada y a que ya había dejado escapar el título de la Supercopa do Brasil ante el Corinthians, salió abucheado del Maracaná al perder 3-2 ante Lanús en la Recopa Sudamericana.
En los últimos minutos del tiempo reglamentario, con Lanús aún a la defensiva, Pedro y Everton por poco consiguen el gol de la victoria, sin conseguirlo.
Pero, ante la impotencia de los brasileños, Lanús aprovechó los últimos minutos para empatar y luego anotar el gol de la victoria y del título.
Cuando ya terminaba la prórroga, Canale y Walter Bou anotaron los dos goles del triunfo y le garantizaron el título al conjunto argentino.
Flamengo vs Lanús: alineaciones confirmadas
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, E. Araujo, Carrascal, De Arrascaeta, Lino; Plata.
Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marrich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.